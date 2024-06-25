Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξυμένη κίνηση αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού - από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς την λεωφόρο Αθηνών ανά τμήματα - λόγω τροχαίων ατυχημάτων.

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση:

- στην άνοδο του Κηφισού, απο τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα,

- Αττική Οδό, από περιφερειακή Αιγάλεω προς κόμβο Ηρακλείου

- δύο ρεύματα Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος του αεροδρομίου της Ελευσίνας λόγω έργων



skai.gr

