Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και Αθηνών-Κορίνθου

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες 

UPDATE: 09:59
Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξυμένη κίνηση αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού - από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς την λεωφόρο Αθηνών ανά τμήματα - λόγω τροχαίων ατυχημάτων.

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση:

- στην άνοδο του Κηφισού, απο τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα, 

- Αττική Οδό, από περιφερειακή Αιγάλεω προς κόμβο Ηρακλείου

- δύο ρεύματα Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος του αεροδρομίου της Ελευσίνας λόγω έργων
 

Πηγή: skai.gr

