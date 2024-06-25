Αναφορικά με τη νέα καταγγελία 43χρονης ασκούμενης δικηγόρου σε βάρος πολύ γνωστού ποινικολόγου μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης.

Όπως ενημέρωσε η κ. Δημογλίδου, η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει γνώση για το συγκεκριμένο περιστατικό από τον Απρίλιο, όταν και υπήρξε μια καταγγελία για το αδίκημα της εξύβρισης. Το ίδιο το θύμα ανέφερε πως διερευνήθηκε η καταγγελία, καθώς αναζητήθηκε ο φερόμενος ως δράστης, όμως δεν κατέστη δυνατόν να συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου, με τη δικογραφία να έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι ερευνητικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η 43χρονη αρνήθηκε να μεταβεί για ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν σημάδια ξυλοδαρμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία, ενώ από την πλευρά της η σύζυγος του γνωστού δικηγόρου κάνει λόγο για συκοφαντίες. Σε κάθε περίπτωση, επεσήμανε η κ. Δημογλίδου, είναι πιθανόν αφού παραδόθηκε η δικογραφία, να προσκομίστηκαν πρόσθετα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το αδίκημα του ξυλοδαρμού σε δεύτερο χρόνο.

