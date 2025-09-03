Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, του Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, του Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, του Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου και της Οσίας Φοίβης μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Άνθιμος, Άνθιμη

Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας

Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω *

Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη

Φοίβος, Φοίβη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:56 - Δύση ήλιου: 19:52 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 55 λεπτά

