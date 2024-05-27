Ρεπορτάζ: Μιχάλης Κολιομιχάλης
Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα Δευτέρα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής και συγκεκριμένα:
- στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό,
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανά τμήματα,
- στην άνοδο της Συγγρού
- στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού
- στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο
Πηγή: skai.gr
