Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό και παραλιακή

Προβλήματα στους κεντρικούς δρόμους της Νέας Ιωνίας καθώς η Τροχαία έχει κλείσει την υπογειοποίηση της Πατριάρχου Κωνσταντίνου, στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ενόψει του τελικού του Europa Conference League

UPDATE: 09:59
Κίνηση

Ρεπορτάζ: Μιχάλης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα Δευτέρα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής και συγκεκριμένα:

  • στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό, 
  • στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανά τμήματα, 
  • στην άνοδο της Συγγρού 
  • στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού
  • στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο
Πηγή: skai.gr

