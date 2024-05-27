Ρεπορτάζ: Μιχάλης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα Δευτέρα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής και συγκεκριμένα:

στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό,

στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανά τμήματα,

στην άνοδο της Συγγρού

στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού

στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο

