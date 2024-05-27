Ολοκληρώνονται σήμερα, Δευτέρα, οι απολυτήριες -ενδοσχολικές- εξετάσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ' λυκείου και το ενδιαφέρον, πλέον, στρέφεται στην έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024, στο τέλος της εβδομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), θα αρχίσουν την Παρασκευή 31 Μαΐου με το μάθημα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Για τα ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις θα αρχίσουν μία ημέρα νωρίτερα, την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ που πρόσκεινται στο υπουργείο Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων που θα διεκδικήσουν φέτος μία από τις 68.851 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, θα είναι αυξημένος σε σχέση με την περυσινή χρονιά.

Όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου, αυτές θα ολοκληρωθούν στις 14 Ιουνίου 2024.

Τέλος, υπενθυμίζεται, ότι ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα γυμνάσια έχει οριστεί η ερχόμενη Τετάρτη 29 Μαΐου και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του γυμνασίου θα αρχίσουν την επόμενη Δευτέρα, 3 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 17 Ιουνίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.