Σαν σήμερα, στις 27 Μαΐου 1963, πέθανε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης ο Γρηγόρης Λαμπράκης: Ο αγωνιστής της Δημοκρατίας και της Ειρήνης, γιατρός, αθλητής και πολιτικός, ύστερα από δολοφονική επίθεση των παρακρατικών εναντίον του τη νύχτα της 22η Μαΐου.

1679 - Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.

1821 -Η πυρπόληση του τουρκικού δικρότου στην Ερεσσό

Ο ψαριανός πυρπολητής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνιση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. (Η Ναυμαχία της Ερεσσού)

1855 -Υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η «Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας». Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

1942 - Ράινχαρτ Χέιντριχ

Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στήνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. (Επιχείρηση Ανθρωποειδές)

1960- Ο τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα.

2010 -Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως Σχέδιο «Καλλικράτης». Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές (ΠΑΣΟΚ και τρεις ανεξάρτητοι) και «κατά» 124 βουλευτές (ΝΔ, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ). Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει «παρούσα».

Γεννήσεις

1774 -Φράνσις Μπόφορτ

Φράνσις Μπόφορτ, ναύαρχος βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής. Δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. (Θαν. 17/12/1857)

1923-Χένρι Κίσινγκερ

Χένρι Κίσινγκερ, αμερικανός πολιτικός, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Νίξον. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973. (Θαν. 29/11/2023)

1933-Ζωζώ (Ζωή) Σαπουντζάκη

Ζωζώ (Ζωή) Σαπουντζάκη, ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.

1957-Σιούξι Σιου

Σιούξι Σιου, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σούζαν Μπάλιον, αγγλίδα τραγουδίστρια. («Siouxsie and the Banshees»)

Θάνατοι

1840-Νικολό Παγκανίνι

Νικολό Παγκανίνι, ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. (Γεν. 27/10/1782)

1910-Ρόμπερτ Κοχ

Ρόμπερτ Κοχ, γερμανός μικροβιολόγος, που ανακάλυψε το βάκιλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής-Φυσικής. (Γεν. 11/12/1843)

1963 - Γρηγόρης Λαμπράκης

Γρηγόρης Λαμπράκης, έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας. (Γεν. 3/4/1912)



