ΜΕΔΟΥΣΑ 13: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διακρατική στρατιωτική άσκηση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διακρατική στρατιωτική άσκηση ΜΕΔΟΥΣΑ 13 η τελευταία μέρα της οποίας πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Χανίων με τη συμμετοχή πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων και Αποβατική 'Άσκηση στο Μάλεμε και συγκεκριμένα στη Στρατιωτική περιοχή του Κλειστού Στρατιωτικού Αεροδρομίου.

Η άσκηση που αφορά στη συνεργασία και σύμπραξη Στρατιωτικών Σωμάτων, Ειδικών Τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, Γαλλίας, Σαουδικής Αραβίας, στόχο είχε σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Συνταγματάρχη Σπυρίδων Ασλάνη, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την ενίσχυση θεμάτων αμυντικών ικανοτήτων, ετοιμότητας, κοινών σχεδιασμών και δράσεων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Την άσκηση ΜΕΔΟΥΣΑ 13 που αφορά σε αεροναυτική άσκηση, παρακολούθησαν εν πλω από το πλοίο LHD MISTRAL της Αιγύπτου και τη Φρεγάτα ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, αρχηγοί των όπλων και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών συνεργασίας, διεθνείς παρατηρητές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων άλλων χωρών. Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν με επιτυχία άλμα Ελεύθερης Πτώσης με σημαίες κρατών από Ελικόπτερο Π CH-47D με τη συμμετοχή προσωπικού ΕΔ - ΔΕΕ Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου - Σαουδικής Αραβίας, εναέρια διείσδυση με άλμα Ελεύθερης Πτώσης από ελικόπτερο CH-47D από το προσωπικό ΕΔ - ΔΕΕ Ελλάδας - Αιγύπτου, διείσδυση ομάδας αναγνώρισης ακτής από θαλάσσης, με ρίψη ελαστικών λέμβων εφόδου (HELO CASTING) από Ελικόπτερο CH-47D και προστασία δυνάμεων από ΕΕ/Π ΑΗ - 64A/D (Force Protection) με τη συμμετοχή προσωπικού ΕΔ - ΔΕΕ Ελλάδας - Αιγύπτου - Σαουδικής Αραβίας, αναγνώριση ακτής (τμήματα ΕΔ - ΔΕΕ) και έξοδος τμήματος πεζοναυτών στην ακτή με κάλυψη από Ελικόπτερο OH - 58D, με χρήση αποβατικών σκαφών L - CAT και CTM του LHD MISTRAL, διαβίβαση αναφοράς τακτικής κατάστασης από ομάδα αναγνώρισης ακτής, καθοδήγηση Πυρών Εγγύς Υποστήριξης/Τερματική καθοδήγηση αεροσκάφος μέσω - JTAC (Joint Terminal Attack Controller) με τη συμμετοχή προσωπικού ΕΔ - ΔΕΕ Ελλάδας - Αιγύπτου και Αεροσκάφη ΠΑ Ελλάδας - Αιγύπτου, παροχή εγγύς πυρών προστασίας από επιθετικό ελικόπτερο (Close Combat Attack - CCA), στο τμήμα αεροκίνησης, κατεύθυνση μέσων από Ομάδα διείσδυσης με Ελεύθερης Πτώσης ΕΕ/Π ΑΗ - 64A/D Ε/Π OH - 58D, έξοδος δυνάμεων 1ου κύματος Συμμετοχή προσωπικού Ελλάδας (Δυνάμεις ΠΖΝ) - Αιγύπτου - Σαουδικής Αραβίας Ελαστικές λέμβοι εφόδου Σκάφη RHIB (Αίγυπτος) με συμμετοχή προσωπικού Ελλάδας (Δυνάμεις ΠΖΝ) - Αιγύπτου - Σαουδικής Αραβίας και έξοδος δυνάμεων 2ου κύματος, αεροκίνηση προς στόχο με Ελικόπτερο CH-47D και ταχεία ανάπτυξη Τμήματος Ειδικών Επιχειρήσεων με Fast Rope, προστασία δυνάμεων (Force Protection) με τη συμμετοχή προσωπικού ΕΔ - ΔΕΕ Ελλάδας - Αιγύπτου ΕΕ/Π ΑΗ - 64A/D Ε/Π OH - 58D, απαγκίστρωση τμημάτων ΕΔ - ΔΕΕ (Απαγκίστρωση προς LHD MISTRAL και ελληνικά Αρματαγωγά πλοία) Ε/Π S - 70B Σκάφη RHIB (Αίγυπτος και Ελλάδα), έξοδος δυνάμεων 3ου κύματος με έξοδο τροχοφόρων οχημάτων HMMWVs, και τη συμμετοχή προσωπικού Ελλάδας (Δυνάμεις ΠΖΝ) - Σαουδικής Αραβίας με χρήση αποβατικών σκαφών L - CAT και CTM του LHD MISTRAL, διέλευση Μονάδων Επιφανείας, διέλευση αεροσκαφών και διέλευση ελικοπτέρων.

Παράλληλα, η άσκηση περιλάμβανε βολές από πολεμικά πλοία στο Αιγαίο, ενώ υπήρχε συνεχής ενημέρωση για τη ροή των δυνάμεων και την έκβαση των επιχειρήσεων, η οποία χαρακτηρίστηκε ως επιτυχής.

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος Συνταγματάρχης κ. Ασλάνης: «Πρόκειται για τη 13η χρονιά διεξαγωγής της διακρατικής 'Ασκησης ΜΕΔΟΥΣΑ με τις χώρες που συμμετέχουν Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία, να έχουν ενεργοποιήσει αεροναυτικές δυνάμεις, δηλαδή αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό καθώς και ειδικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων. Ο στόχος της ΜΕΔΟΥΣΑ είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των συγκεκριμένων στρατιωτικών δυνάμεων των χωρών αυτών, έτσι ώστε να υπάρχουν και να ενισχυθούν κοινές στρατιωτικές επιχειρησιακές τεχνικές και διαδικασίες όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Από πλευράς συντονισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το κάθε κράτος έχει το δικό του διοικητή της δύναμης επιχειρήσεων του, αλλά ορίζεται και ένας επιχειρησιακός διοικητής ο οποίος έχει την ευθύνη του συντονισμού των διοικητών όλων των κρατών. Η διοίκηση αλλάζει κάθε φορά αλλά επειδή η ΜΕΔΟΥΣΑ μέχρι σήμερα πραγματοποιείται είτε στην ελληνική επικράτεια είτε στην Αίγυπτο εναλλάξ, για το λόγο αυτό οι διοικητές είναι είτε Έλληνες είτε Αιγύπτιοι».

Σύμφωνα με τον Συνταγματάρχη, ο δείκτης ατυχημάτων στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης στρατιωτικής άσκησης όλα αυτά τα χρόνια είναι μηδενικός, δεδομένου της υψηλής προετοιμασίας των συμμετεχόντων αλλά και «…διότι πριν την τελική φάση μιας ασκήσεως πάντα προηγούνται δοκιμές, έτσι ώστε να μειώσουμε την πιθανότητα των ατυχημάτων». Μάλιστα σχετικά με τη αξιολόγηση της ΜΕΔΟΥΣΑ όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «Η κάθε χώρα προβαίνει στη δική της επιχειρησιακή αξιολόγηση, βγάζει τα δικά της στοιχεία και συμπεράσματα, αλλά ταυτόχρονα όμως ανταλλάσσουμε στο πλαίσιο βέβαια της διαβαθμίσεως, μιας και κάποια θέματα και δεδομένα παραμένουν σε καθαρά εθνικό επίπεδο, τη γνώμη και τη γνώση μεταξύ των χωρών».

Σχετικά με τη θέση της Ελλάδας και την στρατιωτική της ετοιμότητα σε ό,τι αφορά βαθμολογία, ο εκπρόσωπος είπε πως: «Επειδή είναι διαβαθμισμένη αυτή η πληροφορία δεν έχω να απαντήσω και δεν πρέπει, όμως, θα τονίσω το εξής: Το ότι έχουμε φτάσει στη 13η εκτέλεση της συγκεκριμένης ασκήσεως και με τη συμμετοχή των συγκεκριμένων χωρών, μάλλον αποδεικνύει ότι κάτι κάνουμε καλά».

Το κυρίαρχο μήνυμα μετά και την επιτυχή διεξαγωγή της Άσκησης ΜΕΔΟΥΣΑ 13, είναι ότι από κάθε κατεύθυνση, πλευρά, χώρα, πρέπει να γίνει κατανοητό, πως υπάρχει Ασφάλεια και Σταθερότητα στη Θαλάσσια Περιοχή, η Ελλάδα έχει ισχυρές συμμαχίες, υπερασπίζεται και τηρεί το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

