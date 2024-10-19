Τη στήριξη του Μεγάλου Μαγίστρου Fra’ John T. Dunlap και του Τάγματος του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ, της Ρόδου και της Μάλτας ζήτησε πριν από λίγο ο δήμαρχος Ρόδου, κος Αλέξανδρος Κολιάδης, στο πλαίσιο διεκδίκησης του συνεδρίου του οργανισμού πόλεων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, ώστε το 2028 να διεξαχθεί στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την rodiaki.gr, o δήμαρχος της πόλης, υποδεχόμενος το πρωί του Σαββάτου τον Μεγάλο Μάγιστρο και τη διπλωματική του συνοδεία στο δημαρχιακό μέγαρο , είπε προς τον ίδιο ότι «εδώ πρέπει να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους», καθώς οι ιππότες είναι ταυτισμένοι με την ιστορία της Ρόδου και είπε ακόμα ότι «όνειρό μας είναι να έχουμε τη μεσαιωνική πόλη όπως της αρμόζει».

Ο Μέγας Μάγιστρος δεν έκρυψε τη χαρά του που βρίσκεται στη Ρόδο και είπε ότι το Τάγμα έχει μια μακρά παράδοση να βοηθάει τους φτωχούς και τους αδύναμους σε όλο τον κόσμο.

Αμέσως μετά ο Μέγας Μάγιστρος και η συνοδεία του είχαν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος μετά την συνεργασία που είχαν επισήμανε τα εξής:

«Για πρώτη φορά μετά από 502 χρόνια, το Κυρίαρχο Στρατιωτικό Νοσηλευτικό Τάγμα του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων, της Ρόδου και της Μάλτας, επιστρέφει, με την ανώτατη θεσμική του εκπροσώπηση, στην "αγαπημένη" Ρόδο. Στο γραφείο μου είχα την τιμή να υποδεχθώ τον 81ο μεγάλο μάγιστρο, Fra' John Dunlap και να του εκφράσω τον σεβασμό μας για το ισχυρό πολιτιστικό και μνημειακό αποτύπωμα του Τάγματος στη Ρόδο, αλλά και την προσδοκία η σχέση αιώνων να συνεχιστεί με νέες προοπτικές, στη βάση των κοινών πανανθρώπινων αξιών μας. Στο απόθεμα των Ιωαννιτών συγκαταλέγεται, δίπλα στο αμυντικό δίκτυο των ισχυρών κάστρων της Ρόδου, τις εκκλησίες και τα δημόσια κτίρια, και η αέναη προσπάθειά τους να υπερασπιστούν την περιοχή από τον κίνδυνο του οθωμανικού επεκτατισμού. Μας ενώνουν κοινές αρχές, μας συνδέει η Ιστορία, στην οποία ανοίγουμε, με τη σημερινή του επίσκεψη, ένα νέο κεφάλαιο».

Σήμερα τα εγκαίνια της έκθεσης για τους Ιωαννίτες ιππότες

Τα εγκαίνια της έκθεσης για τους Ιωαννίτες ιππότες στη Ρόδο θα πραγματοποιηθούν σήμερα, με την παρουσία του μεγάλου μάγιστρου-αρχηγού του Τάγματος του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ, της Ρόδου και της Μάλτας Fra' John T. Dunlap, που χτες είχε συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στην Αθήνα.

Πρόκειται για μία συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το υπουργείο Πολιτισμού, ενώ ο κ. Dunlap βρίσκεται από χτες στο νησί, ως επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας.

Φέτος, η έκθεση, που άνοιξε ξανά για το κοινό, έχει ως στόχο να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας του Τάγματος, από τις απαρχές του μέχρι σήμερα, σε συνάρτηση με το νησί της Ρόδου και την Ελλάδα.

Η έκθεση περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες με οθόνες προβολής, σημαντικά αντικείμενα και έγγραφα για την αφήγηση της ιστορίας του Τάγματος. Περιλαμβάνει επίσης αποκλειστικές αναπαραγωγές, όπως η Πράξη Δωρεάς του Καρόλου Ε' που παραχώρησε τη Μάλτα στους Ιππότες του Αγίου Ιωάννη το 1530 και τη σεβαστή εικόνα της Παναγίας του Φιλερήμου, καθώς και ένα τρισδιάστατο μοντέλο του συριακού μεσαιωνικού κάστρου «Krak des Chevaliers».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.