Στη σύλληψη δύο ανδρών που διώκονταν με διεθνή εντάλματα για ανθρωποκτονία και εμπορία ανθρώπων προχώρησε χθες η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα τα ξημερώματα της Παρασκευής συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών κατά την άφιξή του στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 66χρονος Έλληνας δυνάμει ερυθράς αγγελίας της Interpol για την έκδοσή του στις Αρχές της Μολδαβίας για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 66χρονος το 2014 μεσολάβησε για τη μεταφορά γυναίκας από τη Μολδαβία στην Κύπρο και την εξασφάλιση της διαμονής της, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση της.

Επίσης χθες το μεσημέρι συνελήφθη στην Πλατεία Μεταξουργείου 39χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν τον 39χρονο, να επιβαίνει σε όχημα ως συνοδηγός και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου κατά την καταχώρηση των στοιχείων του στη βάση δεδομένων σε συσκευή που φέρουν οι περιπολίες, απασχολούσε ως διωκόμενος.Οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας, όπου από την περαιτέρω εξακρίβωση των διωκτικών του εγγράφων προέκυψε ότι ο 39χρονος τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν συνεργός σε υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Τουρκία, με αντάλλαγμα την καταβολή χρηματικού ποσό.

