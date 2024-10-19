Το τελευταίο αντίο στη Βάσω Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, σε ηλικία 80 ετών, είπαν συγγενείς, φίλοι και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Η κηδεία της πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, πραγματοποιήθηκε στον τόπο καταγωγής της, στα Βαλιμίτικα Αιγίου στον Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου.
Με την είδηση του θανάτου της, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλειά της.
