Mε πτήσεις της Aegean και της Olympic Air το Άγιο Φως στην Ελλάδα

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες, ειδικές πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air θα ταξιδέψει για ακόμη μια χρονιά το Άγιο Φως από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, η άφιξη του Αγίου Φωτός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της Ελληνικής κυβέρνησης και στη συνέχεια, θα μεταφερθεί με προγραμματισμένες, αλλά και έκτακτες, ειδικές πτήσεις, σε 8 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.