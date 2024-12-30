«Μάχη» με τα κύματα έδωσε το πλοίο Πρέβελης στο χθεσινό του δρομολόγιο από Λαύριο προς Λήμνο με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στο στενό Καφηρέα, γνωστό ως Κάβο Ντόρο.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που δημοσίευσε ο Παντελής Καπνός τα μεγάλα κύματα «σκάνε» με ορμή στα παράθυρα του πλοίου με τον πλοίαρχο να προσπαθεί να τα «δαμάσει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.