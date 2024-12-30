Ανησυχία προκάλεσαν οι συνεχείς σεισμικές δονήσεις σε Αττική και Κρήτη, με τους επιστήμονες ωστόσο να εμφανίζονται καθησυχαστικοί από την πλευρά τους. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, έκανε λόγο για μια «φυσική διεργασία», η οποία απλά και μόνο γίνεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, επισημαίνοντας ότι εάν αυτοί οι σεισμοί γίνονταν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της χώρας, δεν θα έδινε κανένας σημασία.

«Από τις 12 Δεκεμβρίου έχουμε την έναρξη μιας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή Παπάγου-Χολαργού, Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου, Παλαιού Ψυχικού, όπου είναι μικρού μεγέθους χωρίς να υπερβαίνει τα 3,7 Ρίχτερ, επιφανειακοί σεισμοί και σε μικρό βάθος, για αυτό και γίνονται έντονα αντιληπτοί τις βραδινές ώρες», όπως τόνισε ο κ. Λέκκας, ενώ προσέθεσε πως «τα ρήγματα που προκαλούν αυτούς τους σεισμούς δεν έχουν μεγάλο μήκος, με το μεγαλύτερο στην περιοχή να είναι 2-3 χιλιομέτρων, επομένως με αυτό το σκεπτικό δεν μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερους σεισμούς».

Αναφορικά με τυχόν σύνδεση με το ρήγμα της Πάρνηθας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός και διευκρίνισε ότι τα ρήγματα στην Αττική δεν συνδέονται μεταξύ τους, επομένως δεν μπορούν να προκαλέσουν εντονότερη σεισμική δραστηριότητα στην Αττική. «Συνεπώς, αυτοί οι σεισμοί εκτιμώ θα συνεχιστούν μερικές μέρες ακόμα, χωρίς καμία ανησυχία, χωρίς να μας προβληματίζουν καθόλου», σημείωσε.

