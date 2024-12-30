Μια πολύ περίεργη καταγγελία συνέβη στα Ιωάννινα, όπου ένας οδηγός αυτοκινήτου δήλωσε στην αστυνομία ότι εκλάπη το όχημά του. Ειδικότερα, ο άνθρωπος δήλωσε κανονικά τις πινακίδες όπως έπρεπε και η Αστυνομία ξεκίνησε κανονικά τις έρευνες για την αναζήτηση του αυτοκινήτου, όπως προβλέπεται.

Ωστόσο, η Αστυνομία εντόπισε το αυτοκίνητο από τις πινακίδες του και το σταμάτησε. Εκείνη τη στιγμή διαπίστωσε ότι ο οδηγός ήταν τελικά ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος φαίνεται πως ψευδώς είχε καταγγείλει ότι του είχε κλαπεί το αυτοκίνητο, προκειμένου να πάρει την αποζημίωση.

Πηγή: skai.gr

