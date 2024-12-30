Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα επί της οδού Γρηγορίου Λιακατά.
Οκτώ άτομα διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων εκ των οποίων οι 7 μεταφέρονται με αναπνευστικά προβλήματα. Ο όγδοος μεταφέρθηκε με αμιγώς ορθοπεδικό πρόβλημα καθώς πήδηξε από τον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Πυρκαγιά σε χώρο προσωρινής διαμονής επί της οδού Γρηγορίου Λιακατά στην Καλαμπάκα, του δήμου Μετεώρων στα #Τρίκαλα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 30, 2024
Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Η πυροσβεστική που έφτασε στο σημείο απεγκλώβισε 30 άτομα ενώ σύμφωνα με τα tameteora.gr ανάμεσα στους ανθρώπους που μεταφέρονται στο νοσοκομείο είναι και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος.
Οι αρχές ξεκινούν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.