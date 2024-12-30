Λογαριασμός
Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα – Στο νοσοκομείο 8 άτομα - Ένοικος πήδηξε από το μπαλκόνι (Βίντεο, Φωτογραφίες)

Απεγκλωβίστηκαν 30 άτομα από το ξενοδοχείο - Οι 7 μεταφέρονται με αναπνευστικά στο νοσοκομείο και ένας με ορθοπεδικό πρόβλημα

UPDATE: 09:02
Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα επί της οδού Γρηγορίου Λιακατά.

Οκτώ άτομα διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων εκ των οποίων οι 7 μεταφέρονται με αναπνευστικά προβλήματα. Ο όγδοος μεταφέρθηκε με αμιγώς ορθοπεδικό πρόβλημα καθώς πήδηξε από τον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η πυροσβεστική που έφτασε στο σημείο απεγκλώβισε 30 άτομα ενώ σύμφωνα με τα  tameteora.gr ανάμεσα στους ανθρώπους που μεταφέρονται στο νοσοκομείο είναι και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος. 

Οι αρχές ξεκινούν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. 

Πηγή: skai.gr

