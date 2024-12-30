Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα επί της οδού Γρηγορίου Λιακατά.

Οκτώ άτομα διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων εκ των οποίων οι 7 μεταφέρονται με αναπνευστικά προβλήματα. Ο όγδοος μεταφέρθηκε με αμιγώς ορθοπεδικό πρόβλημα καθώς πήδηξε από τον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η πυροσβεστική που έφτασε στο σημείο απεγκλώβισε 30 άτομα ενώ σύμφωνα με τα tameteora.gr ανάμεσα στους ανθρώπους που μεταφέρονται στο νοσοκομείο είναι και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος.

Οι αρχές ξεκινούν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

