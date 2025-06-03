Ανακοινώθηκε η απόφαση από την πρόεδρο του Δικαστηρίου για τη φονική τραγωδία στο Μάτι, σύμφωνα με την οποία, σε σύνολο 21 κατηγορουμένων, κρίθηκαν 10 άτομα ένοχοι και 11 αθώοι.

Η διαδικασία διεκόπη για αύριο Τετάρτη πρωί. Στο μεταξύ, να αναγνωριστούν ελαφρυντικά του σύννομου βίου, των μη ταπεινών αιτίων, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και της μη εύλογης διάρκειας της ποινικής διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου, ζήτησαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

Ένοχοι κρίθηκαν οι:

Σωτήρης Τερζούδης , τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας)

, τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας) Βασίλης Ματθαιόπουλος , τότε υπαρχηγός επιχειρήσεων για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας)

, τότε υπαρχηγός επιχειρήσεων για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας) Ιωάννης Φωστιέρης , τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας)

, τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας) Χρήστος Γκολφίνος , επικεφαλής του 199 της Πυροσβεστικής για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας

, επικεφαλής του 199 της Πυροσβεστικής για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας Φίλιππος Παντελεάκος , τότε διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας για 2 πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας

, τότε διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας για 2 πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας Δαμιανός Παπαδόπουλος , διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Νέα Μάκρη για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας)

, διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Νέα Μάκρη για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας) Νικόλαος Παναγιώτοπουλος , διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας)

, διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας) Χαράλαμπος Χιώνης , διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας)

, διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας) Ιωάννης Καπάκης , γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας)

, γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, για δύο πράξεις (ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, σωματική βλάβη εξ αμελείας) Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, κάτοικος από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά, για μία πράξη (εμπρησμό)

Στον αντίποδα, 11 κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν αθώοι. Πρόκειται για τους:

Χρήστο Πορτοζούδη, τότε διοικητή Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Πυροσβεστικής, Στέφανο Κολοκούρη τότε Διοικητής 1ης ΕΜΑΚ, Χαράλαμπο Συρογιάννη τότε υποδιοικητής της Υπηρεσίας Εναέριων της Αστυνομίας, Χρήστο Λάμπρης τότε εναέριος συντονιστής, Χρήστο Δροσόπουλο κυβερνήτη του ελικοπτέρου «ΦΛΟΓΑ 1, αλλά και για τους αυτοδιοικητικούς Ηλία Ψινάκη τότε Δήμαρχο Μαραθώνα, Βάιο Θανασιά και Αντώνιο Παλπατζή αντιδήμαρχοι Μαραθώνα και Δημήτριο - Στέργιο Καψάλη, τότε δήμαρχο Πεντέλης, η τότε περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και πρώην δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι «δεν προέκυψε ο ενδεχόμενος δόλος για να μπορέσει να δομηθεί το αδίκημα της έκθεσης σε βαθμό κακουργήματος. Κατόπιν αυτών το δικαστήριο αποσύρεται για την αποχώρηση των αθωωθέντων» με τους συγγενείς των θυμάτων να εξαπολύουν κατάρες σε βάρος των δικαστών και των κατηγορουμένων.

Έντονες αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στο άκουσμα της απόφασης συγγενείς ξέσπασαν σε βάρος των δικαστών, ενώ ένταση υπήρξε και κατά την έναρξη της διαδικασίας. Όλοι οι συγγενείς είχαν έρθει στο Εφετείο κρατώντας μπουκέτα με λευκά τριαντάφυλλα, τα οποία είχαν τοποθετήσει αρχικά στις πρώτες σειρές του ακροατηρίου, κάτι το οποίο φέρεται να ενόχλησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι ζήτησαν από την έδρα να μην υπάρχουν αυτά τα 120 λουλούδια. Οι συγγενείς φώναζαν «αυτοί είναι οι νεκροί μας, δεν ξεκινάμε σωστά».

Σημειώνεται ότι αυτή μπορεί να αποτελεί απόφαση του Εφετείου, ωστόσο υπάρχει και το 3ο στάδιο του Αρείου Πάγου, εφόσον οι συγγενείς θέλουν να ασκήσουν αναίρεση της απόφασης από τον Άρειο Πάγο.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, που είχε κρίνει ένοχους 6 κατηγορούμενους, είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων καθώς το δικαστήριο είχε καταδικάσει μόνο 6 πρόσωπα, επιβάλλοντας τους ποινές φυλάκισης οι οποίες ήταν μετατρέψιμες προς 10 ευρώ ημερησίως.

«Πυρά» από δικηγόρους και συγγενείς για την απόφαση

Σφοδρή κριτική απέναντι στην απόφαση για το Μάτι της έδρας του Τριμελούς Εφετείου άσκησε ο Βασίλης Ταουξής, συνήγορος - εκπρόσωπος οικογενειών θυμάτων.

«Στην αρχή η Ηλεία, μετά η Μάνδρα, μετά το Μάτι, μετά η Εύβοια, πρόσφατα τα Τέμπη. Πόσες εθνικές τραγωδίες θα μπορέσει να αντέξει αυτός ο λαός; Αυτός ο λαός που ανέβασε αυτό το πανό που λέει "κοιμήσου Ελλάδα, τα παιδιά σου δολοφονούνται". Κοινό αίτημα των οικογενειών των θυμάτων και όλης της Ελλάδας είναι η δικαιοσύνη να μην είναι επιλεκτική» σημείωσε αρχικά.

Ο κ. Ταουξής υπογράμισε ότι προκαλεί απορία στους συγγενείς και τη νομική κοινότητα «η αθωωτική πρόταση της κυρίας προέδρου, που μετά από έναν χρόνο διαδικασίας μειοψήφισε κόντρα στις αποφάσεις των άλλων εφετών και πρότεινε την αθώωση των περισσοτέρων, για τα περισσότερα αδικήματα για τα οποία παραπέμπονται. Σήμερα έχουμε και την αναβάθμιση της κατηγορίας στους καταδικασθέντες κατηγορούμενους και την προσθήκη τεσσάρων ακόμη που είχαν αθωωθεί πρωτοδίκως. Κάποιοι εντολείς μου, καθηγητές πανεπιστημίου στην Ελβετία, μου έστειλαν ένα μήνυμα. "Ώδινεν όρος και έτεκε νυν". Δηλαδή κοιλοπονούσε το βουνό και γέννησε ποντίκι. Θεωρούν ότι αυτή είναι η αναλογία της σημερινής απόφασης που δεν αφορά ακριβώς την απόφαση του συγκεκριμένου δικαστηρίου αλλά την ασκηθείσα από την αρχή ποινική δίωξη. Ένα τροχαίο όπου ένας παραβάτης παρασύρει και σκοτώνει έναν πεζό, η κατηγορία είναι κακούργημα. 104 νεκροί και οι κατηγορίες είναι πλημμέλημα. Αν αυτό είναι ισονομία και ισοπολιτεία τότε ζούμε σε άλλον πλανήτη» είπε καταλήγοντας ο κ. Ταουξής.

Οι δηλώσεις του συνηγόρου της Ρένας Δούρου και του συνηγόρου του Ευάγγελου Μπουρνούς

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρένας Δούρου, Θεόδωρος Δ. Σχινάς, με ανακοίνωσή του ανέφερε τα εξής:

«Με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων θυμάτων, η σημερινή (03.06.2025) αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών για την Ειρήνη Δούρου, με το ειδικό βάρος που αυτή έχει, προστίθεται σε όλες τις αθωωτικές για την ίδια αποφάσεις του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, του

Πειθαρχικού Συμβουλίου των Αιρετών, του Πορίσματος των Επιθεωρητών της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) για την εθνική τραγωδία στο ΜΑΤΙ.

Πριν λίγες ημέρες ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την αθώωση της για την πλημμύρα στη Μάνδρα Αττικής.

Οι αποφάσεις αυτές είναι η απάντηση της Δικαιοσύνης σε όσους επιδίωξαν ή και επιδιώκουν φανερά ή ενδόμυχα με ψεύδη τη σπίλωση, την

κατασυκοφάντηση, την πολιτική και προσωπική της εξόντωση.

Η εθνική τραγωδία στο Μάτι, οι φυσικές καταστροφές από καιρικά φαινόμενα δεν μπορεί να γίνονται αντικείμενο συμψηφισμού με άλλες πρόσφατες τραγωδίες ούτε πεδίο χυδαίας πολιτικής εκμετάλλευσης και τυμβωρυχίας.

Απαιτείται, χωρίς όρους επικοινωνίας, όλοι μας να βελτιώσουμε συστηματικά τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας και τις υποδομές μας για τον περιορισμό των συνεπειών από τις καταστροφές αυτές. Είναι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε στη μνήμη των αθώων θυμάτων».

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του Ευάγγελου Μπουρνούς, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής δήλωσε:

«Για 2η φορά το Δικαστήριο αθώωσε ΟΜΟΦΩΝΑ και αιτιολογημένα τον κατηγορούμενο για το τραγικό συμβάν της πυρκαγιάς στο Μάτι, πρώην Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου κ. Ευάγγελο Μπουρνούς. Η δικαίωση του και από το Εφετείο Αθηνών αποδεικνύει ότι όταν η Δικαστική Εξουσία μένει ανεπηρέαστη από πολιτικές παρεμβάσεις, κραυγές και εξωθεσμικές πιέσεις, επιτελεί άριστα το καθήκον της, στη βάση του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας και της ελεύθερης συνείδησης των δικαστών.

Δυο μόνον επισημάνσεις : η Πολιτεία οφείλει να θωρακισθεί και να εκσυγχρονισθεί ώστε να μην υπάρξουν ανάλογα συμβάντα στο μέλλον. Η τραγική απώλεια τόσων αθώων θυμάτων και ο άφατος πόνος των συγγενών τους πρέπει να παραμείνουν στη σκέψη όλων μας. Τούτες οι ώρες είναι ώρες ευθύνης και περισυλλογής».

