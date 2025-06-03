Ευαγγελισμός: Ερωτήματα για τη δολιοφθορά στο νοσοκομείο

Πρωτοφανής είναι η δολιοφθορά στον Ευαγγελισμό, όπου άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια του κεντρικού συστήματος κλιματισμού του νοσοκομείου, τόσο στον ηλεκτρονικό πίνακα, όσο και στην ταράτσα. «Πραγματικά ντροπή» ήταν το σχόλιο του Αδωνι Γεωργιάδη. Σε μηνύσεις προχωρά η διοίκηση του νοσοκομείου.

Ποικίλα ερωτήματα ανακύπτουν για τη δολιοφθορά στο νοσοκομείο.

Έχουν κοπεί εκατοντάδες μέτρα καλωδίων, με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν πως δεν γίνεται η δολιοφθορά να σημειώθηκε μέσα σε μία ημέρα.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν πως όποιος προχώρησε σε αυτή την πράξη γνώριζε τον χώρο, εκεί όπου υπάρχει αναβατόριο, κλειδωμένο, τα κλειδιά του οποίου έχει ο εργολάβος ίσως και κάποια μέλη από το συνεργείο.

Το βασικό ερώτημα στο οποίο οι αστυνομικοί προσπαθούν να δώσουν απάντηση είναι ποιοι ακριβώς είχαν πρόσβαση και μπαινοέβγαιναν χωρίς να είναι δυνατός ο απόλυτος έλεγχος.

Ο τελευταίος έλεγχος πάντως στην εγκατάσταση, από τεχνικούς, είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβριο. Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας διατηρείται αποθηκευμένο για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα.

Φωτογραφίες από τη δολιοφθορά ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Στις φωτογραφίες διακρίνονται κομμένα καλώδια και σωλήνες.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το πρόβλημα θα επιδιορθωθεί μέσα σε 48 ώρες. «Πραγματικά ντροπή. Ελπίζω οι Αρχές να τους ταυτοποιήσουν και να συλληφθούν» τόνισε χαρακτηριστικά για τους δράστες.

Μερικές φωτό από την δολιοφθορά στο κτήριο «Πατέρα» του «Ευαγγελισμού» που έγινε χθες βράδυ. Άγνωστοι ξήλωσαν τα καλώδια του κεντρικού κλιματιστικού προφανώς εν όψει καύσωνα….βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Θα τα έχουμε επιδιορθώσει εντός 48 ωρών αλλά για δύο μέρες οι… pic.twitter.com/SNbNLZ2APn — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 3, 2025

