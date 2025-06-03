Του Στέφανου Νικολαΐδη

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Δικαστηρίου για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, όπου 10 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι και 11 αθώοι, μεταξύ των οποίων η Ρένα Δούρου και ο Ηλίας Ψινάκης, η συναισθηματική φόρτιση στο Εφετείο Αθηνών ήταν έκδηλη. Ανάμεσα στις φωνές των συγγενών των θυμάτων, που ξέσπασαν με δάκρυα και οργή στο άκουσμα της απόφασης, υπήρξε και η σιωπηλή δύναμη των ανθρώπων που έζησαν τον όλεθρο και κατάφεραν να επιβιώσουν.

«Πονάει που δεν έδωσαν ούτε το ελάχιστο, το Μάτι μας μάτωσε ξανά». Με αυτά τα λόγια, η πυρόπληκτη επιζήσασα και συγγραφέας του βιβλίου «Μάτι – 23 Ιουλίου 2018», Μαρίνα Καρύδα, αποτυπώνει στο skai.gr το συναίσθημα που της άφησε η σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου για τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους.

«Ίσως προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο»

Σε μια πρώτη της αντίδραση, η ίδια εκφράζει βαθιά απογοήτευση και θλίψη για την ετυμηγορία, σημειώνοντας ότι «η απόφαση σήμερα στο Εφετείο μάς προϊδεάζει πως οι ποινές που θα ανακοινωθούν αύριο θα είναι εξαγοράσιμες». Όπως λέει, θα αποτελούσε «έκπληξη αν τελικά κάποιος από τους ενόχους οδηγηθεί στη φυλακή».

Κατά την κ. Καρύδα, το γενικότερο κλίμα που επικρατεί είναι πως υπάρχει μια «συστηματική προστασία των κατηγορουμένων». Ειδική αναφορά κάνει στην αθώωση της τότε Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, σχολιάζοντας πως «ενώ η εισαγγελική πρόταση ήταν ενοχή, αυτό ανατράπηκε». Η ίδια θεωρεί ότι «δικάσαμε τα μισά κατηγορητήρια».

Μάλιστα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει προσφυγή στον Άρειο Πάγο. «Υπάρχει και το τρίτο στάδιο του Αρείου Πάγου, εφόσον οι συγγενείς θελήσουν να ασκήσουν αναίρεση της απόφασης», αναφέρει, προσθέτοντας με νόημα:

«Θα το τρέξει όμως γρήγορα ο Άρειος Πάγος ή θα κινδυνεύσουμε να φτάσουμε στα όρια της παραγραφής, όπως με τη Μάνδρα;»

Μια γυναίκα που είδε τον θάνατο να περνά μπροστά της, που βίωσε την απώλεια, που έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να μείνει ζωντανή η μνήμη και να μην ξεχαστεί η ευθύνη, μιλά σήμερα και η φωνή της πονά, τρέμει, σπαράζει.

Το Μάτι δεν είναι παρελθόν. Είναι ανοιχτή πληγή, και για πολλούς, το άδικο σήμερα την έκανε να ματώσει ξανά.

Πηγή: skai.gr

