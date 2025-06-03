Σε δικαστήριο ανηλίκων παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 16χρονος που κατηγορείται ότι έσβησε τσιγάρο στην πλάτη 13χρονου, στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου και αφού ορίστηκε δικάσιμος για τον προσεχή Σεπτέμβριο αφέθηκε ελεύθερος. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη η 41 ετών μητέρα του, που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου (αναβλήθηκε η δίκη και ήρθη η κράτησή της).

Το περιστατικό συνέβη, χθες το απόγευμα, στο προαύλιο σχολείου στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όπου το 13χρονο θύμα έπαιζε με την παρέα του. Ο παθών άρχισε να κλαίει και να φωνάζει, ενώ οι φίλοι του τον ηρέμησαν και τον οδήγησαν στο σπίτι του, όπου ενημερώθηκαν οι γονείς του.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι προηγουμένως δύο αγόρια τοποθέτησαν τον 13χρονο με την πλάτη στον τοίχο, και ένας απ' αυτούς του πετούσε μία μπάλα του μπάσκετ στο κεφάλι του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

