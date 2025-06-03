H διανομή αρχείων μέσω Torrent τον έστειλε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής

Καταδίκη για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη διανομή αρχείων μέσω Torrent. Την Πέμπτη 29/5/2025 το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά επέβαλε ποινή κάθειρξης 5 ετών, χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, καθώς και 1.800 ευρώ για δικαστικά έξοδα, σε βάρος 59χρονου Έλληνα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την εμπλοκή του στην υπόθεση του παράνομου ιστοτόπου p2planet.net. Μάλιστα το δικαστήριο έκρινε ότι η έφεση δεν πρέπει να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα ο καταδικασθείς να οδηγηθεί άμεσα στις φυλακές

Η αστυνομική επιχείρηση για τη διακοπή της λειτουργίας του site είχε πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ο ιστότοπος www.p2planet.net διέθετε περίπου 14.000 αρχεία τύπου torrent, τα οποία περιείχαν πληροφορίες για τον εντοπισμό και την μεταμόρφωση μεγάλων ψηφιακών αρχείων όπως ταινίες, μουσική και λογισμικό. Οι χρήστες αξιοποιούσαν προγράμματα όπως Azureus, μtorrent και utorrent, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο BitTorrent.

Μάλιστα από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο ιστότοπος αριθμούσε 44.342 εγγεγραμμένα μέλη, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη του απήχηση.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η έφεση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα ο καταδικασθείς να οδηγηθεί άμεσα στις φυλακές, όπως είχε συμβεί πρόσφατα και στην περίπτωση αντίστοιχης υπόθεσης στη Λάρισα. Η απόφαση αυτή δείχνει πως η συμμετοχή σε κυκλώματα παράνομης διαμοίρασης ψηφιακού περιεχομένου αντιμετωπίζεται πλέον με αυστηρότητα για όλους όσους εμπλέκονται

Αυτό που πολλοί τελικοί χρήστες αγνοούν είναι ότι κατά τη χρήση προγραμμάτων torrent, δεν είναι απλώς «λήπτες» περιεχομένου, αλλά ταυτόχρονα και «διανομείς». Το πρωτόκολλο BitTorrent στηρίζεται στην αρχή της συλλογικής διαμοίρασης: κάθε χρήστης που κατεβάζει ένα αρχείο, συγχρόνως το ανεβάζει και το διαμοιράζει σε άλλους χρήστες του δικτύου. Στην πραγματικότητα οι χρήστες συμβάλλουν ενεργά στη διασπορά προστατευόμενου υλικού, κάτι που τους καθιστά ενώπιον του νόμου. Η απλή χρήση ενός torrent client μπορεί να εμπλέξει έναν πολίτη σε παράνομες δραστηριότητες διανομής πνευματικά προστατευόμενων έργων, ακόμα και αν ο ίδιος πίστευε πως ήταν απλώς ένας «παθητικός» θεατής. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, εκτός από τις ποινικές προεκτάσεις, υπάρχουν και σημαντικές χρηματικές ποινές χιλιάδων ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές πλέον λαμβάνουν όλο και πιο σοβαρά την υπόθεση της διαδικτυακής πειρατείας, με τη Δικαιοσύνη να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής και πλήρους εφαρμογής της νομοθεσίας.

Πηγή: skai.gr

