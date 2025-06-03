Συγκεντρώνονται σταδιακά έξω από το Εφετείο Αθηνών οι συγγενείς των θυμάτων από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, όπου σήμερα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για τους κατηγορούμενους.

Το προαύλιο του Εφετείου έχει γεμίσει με πανό που γράφουν με μεγάλα λευκά γράμματα «120 νεκροί - 57 εγκαυματίες», «είμαστε μόνοι μας, κανείς πουθενά, γιατί;», ενώ ο σύλλογος των θυμάτων από το Μάτι έχει φέρει 120 λευκά τριαντάφυλλα τα οποία θα τοποθετήσουν αργότερα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Σε δηλώσεις της η πρόεδρος του συλλόγου θανόντων και εγκαυματιών, Κάλλι Αναγνώστου επέμεινε πως «οι νεκροί είναι 120. Πρόκειται για ένα ομαδικό τάφο και μάλιστα έχουμε στοιχεία που αποδυκνείουν τα όσα υποστηρίζουμε. Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται ως κακούργημα και θεωρούμε πως είμαστε αδικημένοι».

Άλλοι συγγενείς θυμάτων υποστήριξαν πως «με τις κινήσεις της, η δικαιοσύνη μας κάνει να νιώθουμε θύματα και όχι συγγενείς θανόντων», ζητώντας την καταδίκη των κατηγορουμένων.

Οι συγγενείς των θυμάτων, θανόντων και εγκαυματιών, πάντως εκφράζουν την άποψή τους πως δεν υπήρξε συμπαράσταση στον αγώνα τους, σε αντίθεση με άλλα περιστατικά του πρόσφατου παρελθόντος.

Ο σύλλογος θανόντων και εγκαυματιών έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα πριν από λίγο καιρό, τα όσα διαδραματίστηκαν τη μοιραία ημέρα στο Μάτι κάνοντας λόγο για το «φονικότερο έγκλημα εν καιρώ ειρήνης».

«Καλούμε όσους μπορούν να μας βοηθήσουν έστω και τώρα, αυτή την ύστατη στιγμή, ζητάμε την συμπαράσταση του κόσμου», ανέφεραν σε δηλώσεις τους λίγο πριν από την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου οι συγγενείς των θυμάτων που ήδη βρίσκονται συγκεντρωμένοι έξω από το Εφετείο Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.