Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη Μαρκοπούλου

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 65 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 κοντά σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, ενώ σε μικρή απόσταση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 65 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

