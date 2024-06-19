Μετά τις δηλώσεις του συνηγόρου υπεράσπισης του Απόστολου Λύτρα, Πέτρου Πανταζή, ότι το περιεχόμενο του μηνύματος στην 37χρονη σύζυγο του ποινικολόγου δεν ήταν απειλητικό, ο ΣΚΑΪ και ο Θεοδόσης Πάνου προχώρησαν στην αποκάλυψη του επίμαχου μηνύματος, το οποίο οδήγησε το θύμα σε μήνυση για παραβίαση των περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από μια ομαδική συνομιλία στο Viber απεστάλη μήνυμα από το γραφείο Λύτρα, το οποίο έγραφε: «Στέλνω την κόρη μου και να της δώσεις τα λεφτά μου και τα ρούχα μου! Αμέσως!».

Υπενθυμίζεται ότι ο συνήγορος του γνωστού ποινικολόγου, μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι ο Απόστολος Λύτρας δεν έχει παραβιάσει κανέναν περιοριστικό όρο, σημειώνοντας πως έχουν επιβληθεί συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι, να μετοικίσει, να μην προσεγγίζει το θύμα και να λάβει συμβουλευτική υποστήριξη.

Ο κ. Λύτρας έπρεπε να πάρει κάποια ρούχα και προσωπικά του αντικείμενα από το σπίτι του, γι' αυτό και υπήρξε επικοινωνία με την παθούσα, όχι από τον κ. Λύτρα, όπως είπε ο κ. Πανταζής, για να μεταβεί η κόρη του με τη μητέρα της, πρώην σύζυγο του ποινικολόγου, να παραλάβουν τα πράγματα.

«Πήγαν, λοιπόν, μετά από επικοινωνία με το θύμα με μηνύματα, προκειμένου να πάρουν τα πράγματα. Όταν έφτασαν, ενεργοποιήθηκε το panic button, δεν ξέρω για ποιον λόγο» είπε ο κ. Πανταζής.

