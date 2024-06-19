Αντιδιαβρωτικά έργα που περιλαμβάνουν την κατασκευή 86χλμ με κορμοπλέγματα και 35 κορμοφράγματα, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η φυσική αναγέννηση των δασικών εκτάσεων στη Ρόδο, παρέδωσε η NOVA.

Η παράδοση – παραλαβή του έργου πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, στις 11 Ιουνίου 2024.

H Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για έργα αποκατάστασης και ανάπλασης μετά τις φυσικές καταστροφές του 2023, παραμένει πιστή στη δέσμευσή της και μετά τη Δαδιά, παρέδωσε στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το μείζον έργο αποκατάστασης πυρόπληκτων περιοχών στη Ρόδο, το οποίο υλοποιήθηκε με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσων της Γενικής Γραμματείας Δασών.

Ο Ευάγγελος Γκουντούφας, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανέφερε: «Είναι μεγάλη μας χαρά που σήμερα βρισκόμαστε στη Ρόδο μαζί με τη Nova, η οποία, έχει επιδείξει εξαιρετικά αντανακλαστικά στην προσπάθεια αποκατάστασης των καμένων περιοχών. Πρόκειται για περιοχή περίπου 2,5 χιλιάδων στρεμμάτων που σήμερα είμαστε στη διαδικασία παραλαβής των αντιδιαβρωτικών έργων που χρηματοδότησε και υλοποίησε η Nova με την επίβλεψη της Δασικής Υπηρεσίας Δωδεκάνησου. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά στην προσπάθεια ανάκαμψης και αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος και προστασίας των γύρω οικισμών. Τα

πρώτα σημεία φυσικής αναγέννησης είναι ήδη ορατά, και σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η υλοποίηση 86 χλμ κορμοπλεγμάτων και 35 κορμοφραγμάτων, που συγκράτησαν το έδαφος στη θέση του».

H Jovana Lukic, CSR Director της United Group, δήλωσε: «H United Group παραμένει πιστή στη δέσμευση της να στηρίζει τις τοπικές κοινότητές σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, δίνοντας προτεραιότητα στην γρήγορη ανταπόκριση για να

βοηθήσουμε τις κοινότητες να ανακάμψουν από τις καταστροφές Στην Ελλάδα, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου έτους, η Nova ανέλαβε ένα έργο αποκατάστασης ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι όχι μόνο να βοηθήσει στην ανάκαμψη και την αναδάσωση της περιοχής, αλλά και να αποτρέψει μελλοντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να βλάψουν τόσο τους ανθρώπους όσο και το περιβάλλον. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ιδιαίτερα τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος με τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες για την απρόσκοπτη συνεργασία τους και να τους συγχαρώ για τις προσπάθειές τους να προστατεύσουν την Ελλάδα από φυσικές καταστροφές και να στηρίξουν τη βιοποικιλότητα της χώρας και τη βιώσιμη αναδάσωση».

Η Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, επισήμανε: «Στη Nova δεσμευόμαστε στην προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων. Είμαστε χαρούμενοι που συνεχίζουμε με το πρόγραμμα αποκατάστασης από τις φυσικές καταστροφές του 2023 συνολικού ύψους 1 εκ ευρώ. Μετά από τη Δαδιά παραδώσαμε σήμερα και το έργο στη Ρόδο και σχεδιάζουμε τα επόμενα μας βήματα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Διεύθυνση Δασώνκαι Δασικού Περιβάλλοντος».

Η στήριξη στο περιβάλλον και η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελούν τους πυλώνες της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Nova και αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της εταιρείας στους 17 Στόχους των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης με βάση τα κριτήρια ESG.





