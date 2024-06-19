Η απαγόρευση συναναστροφής και προσέγγισης, που επέβαλε ο εισαγγελέας στον Απόστολο Λύτρα συνιστούν παραβίαση όρων που αποφάσισε η εισαγγελέας, καθώς δεν θα έπρεπε να διαθέτει κλειδιά, να την έχει εντάξει στο γκρουπ χωρίς τη θέλησή της, καθώς και τα συγγενικά του πρόσωπα να μεταβούν στο σπίτι της πρώην συζύγου του.

Αυτοί είναι οι λόγοι που ο Απόστολος Λύτρας αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου, σύμφωνα με το συνήγορο της συζύγου Θέμη Σοφό σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στο OPEN.

Αναφορικά με το γκρουπ, ο κ. Σοφός σημείωσε ότι η εντολέας του εντάχθηκε χωρίς τη θέλησή της. Σε αυτό συμμετείχαν ο ίδιος ο κ. Λύτρας και ένας συνεργάτης. «Το θύμα έγινε κοινωνός μηνυμάτων χωρίς τη θέλησή της και αυτό συνιστά παραβίαση όρων», τόνισε ο συνήγορος του θύματος προσθέτοντας ότι τα μηνύματα είχαν χαρακτήρα πίεσης «Υπάρχουν μηνύματα θα τεθούν σε γνώση της ανακρίτριας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το περιστατικό χθες βράδυ ο κ. Σοφός είπε ότι παρά το γεγονός ότι αστυνομικός που φύλασσε το σπίτι προσπάθησε να αποτρέψει την πρώην σύζυγο και την κόρη του κ. Λύτρα να μπουν με τα κλειδιά που διέθεταν στον αύλειο χώρο της οικίας, δεν υποχώρησαν και δημιούργησαν επεισόδιο.

«Δημιουργήθηκε ένταση ακούστηκαν ύβρεις. Ο πατέρας της βγήκε έξω και τους οδήγησε προς την έξοξο. Η εντολέας μου λιποθύμησε από την ταραχή της καθώς είναι μια κακοποιημένη γυναίκα από συμπεριφορά που μόνο ως ζωώδες ένστικτο μπορεί να χαρακτηριστεί», τόνισε ο κ. Λύτρας ο οποίος στη συνέχεια είπε ότι ο ίδιος όταν τον κάλεσε την καθοδήγησε ώστε να πατήσει το panic button.

«Πράγματι έφτασε αμέσως περιπολικό και μετήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα του Γέρακα. Η έγκληση οδηγεί στην αυτόφωρη διαδικασία», κατέληξε ο κ. Σοφός.

Πηγή: skai.gr

