Προφυλακίστηκε ο 19χρονος για τον θανάσιμο τραυματισμό του 5χρονου αγοριού στο Μαρκόπουλο.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών το παιδάκι που επέβαινε μαζί με τους γονείς του στο αυτοκίνητο το οποίο δέχτηκε τους πυροβολισμούς, δεν πέθανε από δική του σφαίρα.

Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε από συγγενείς του στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» χωρίς σφυγμό. Οι γιατροί προσπάθησαν να το επαναφέρουν, με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.

Συνολικά βρέθηκαν 20 κάλυκες από δύο όπλα στο σημείο των πυροβολισμών ενώ στο στόχαστρο φέρεται να ήταν ο πατέρας του παιδιού.



