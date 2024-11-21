Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, 16χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση.

Σε προγενέστερο χρόνο πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική καταγγελία στην τηλεφωνική γραμμή «10201», η οποία λειτουργεί 24 ώρες, 7 ημέρες και διαχειρίζεται από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους αστυνομικούς στο αντικείμενο της προστασίας ανηλίκων, για 16χρονο ο οποίος επεξεργάζεται φωτογραφίες ανηλίκων κοριτσιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργώντας πορνογραφικό υλικό και τις διακινεί σε συνομηλίκους του.

Μετά από άμεση αξιολόγηση και διερεύνηση της πληροφορίας, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας διενήργησαν προανάκριση συλλέγοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση της διάπραξης των καταγγελλόμενων εγκληματικών πράξεων, με επακόλουθο τον εντοπισμό και σύλληψη του 16χρονου.

Μέσα την έρευνα των έμπειρων αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο 16χρονος έχει διακινήσει από τον περασμένο Αύγουστο επεξεργασμένες φωτογραφίες τουλάχιστον -11- ανηλίκων κοριτσιών ενώ σε έλεγχο του κινητού του, το οποίο κατασχέθηκε, εντοπίστηκε βίντεο που απεικονίζει γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων και φωτογραφία που αποτελεί πορνογραφικό υλικό ανηλίκων.

Επιπρόσθετα, σε επακόλουθη έρευνα στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5- σκληροί δίσκοι,

ψηφιακή κάμερα και

συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (usb).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

