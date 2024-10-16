Μαρινέλλα: Βγήκε από την εντατική - Ιατρικό ανακοινωθέν

Βγήκε από την εντατική η Μαρινέλλα και μεταφέρεται σε δωμάτιο νοσηλείας για περαιτέρω νοσηλεία, σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Η κα. Παπαδοπούλου Κυριακή (Μαρινέλλα) μετά από 21 ημέρες νοσηλείας στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ λόγω σοβαρού αγγειακού επεισοδίου,μεταφέρεται σε δωμάτιο νοσηλείας για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι θεράποντες ιατροί

Ηλίας Κ. Πολιτάκης - Ηλίας Ανδριανάκης - Κωνσταντίνος Σπέγγος».

