Φφαράγγι της Σαμαριάς: Ανοίγει σήμερα, για όλο το μήκος της διαδρομής

Ο οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ανακοίνωσε ότι από σήμερα Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2024, ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς θα είναι προσβάσιμος για τους επισκέπτες για όλο το μήκος της διαδρομής και από τις δύο εισόδους.

Επίσης, παρατείνεται και αναδιαμορφώνεται το μέτρο του μέγιστου αριθμού επισκεπτών εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, στα 1.200 άτομα/ημέρα. Για την αποφυγή καθυστερήσεων ή και ακυρώσεων, οι επισκέπτες οργανωμένων groups θα εισέρχονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο (https://samaria-tickets.necca.gov.gr/el/checkout).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, η κίνηση των επισκεπτών στο φαράγγι της Σαμαριάς μπορεί να ρυθμιστεί (απαγορευθεί ή περιοριστεί) εκτάκτως, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατόπιν λήψης σχετικών ενημερώσεων.

Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, τυχόν έκτακτες ρυθμίσεις θα ανακοινώνονται μέσω δελτίων τύπου.

Πηγή: skai.gr

