Εμπρησμός σε εστιατόριο στην Ποσειδώνος

Τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη ταράτσα του εστιατορίου - Βρέθηκαν 3 μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό και προσανάμματα - Προκλήθηκαν ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα

Αστυνομία

Εμπρησμός σημειώθηκε γύρω στις 04.00 τα ξημερώματα σε γνωστό εστιατόριο στην Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη ταράτσα του εστιατορίου και συγκεκριμένα 3 μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό και προσανάμματα.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν φθορές σε τραπέζια και καθίσματα, αλλά σβήστηκε προτού επεκταθεί στο εσωτερικό του καταστήματος και προκαλέσει μεγαλύτερες ζημιές.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε το τμήμα Ασφαλείας Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

