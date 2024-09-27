Μαρινέλλα - Νεώτερο ανακοινωθέν : Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάστασή της 

Νεώτερο ανακοινωθέν εξέδωσαν οι θεράποντες ιατροί της Μαρινέλλας, η οποία νοσηλεύεται για δεύτερη ημέρα μετά από εγκεφαλικό που υπέστη επί σκηνής, ενώ τραγουδούσε την Τετάρτη το βράδυ στο Ηρώδειο.

«Μετά από σχεδόν 40 ώρες νοσηλείας στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ λόγω σοβαρού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου η κατάσταση της κα. Παπαδοπούλου Κυριακής (Μαρινέλλα) παραμένει σταθερή και κρίσιμη.

Ηλίας Κ. Πολιτάκης - Ηλίας Ανδριανάκης - Κωνσταντίνος Σπέγγος» αναφέρει το ανακοινωθέν.

Με σπουδαία ερμηνεύτρια δεν έχει διασωληνωθεί και κρατάει ακόμα την επαφή της με το περιβάλλον.

