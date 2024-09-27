Νέα περιστατικά ανήλικης βίας έρχονται να προστεθούν στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τελευταία.

Στη σύλληψη δύο ανήλικων μαθητριών, ηλικίας 15 και 13 αντίστοιχα, προχώρησε η Αστυνομία στην Πάτρα, οι οποίες κατηγορούνται για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και εξύβριση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δυο ανήλικες, βρισκόμενες σε προαύλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος, κτύπησαν η μία την άλλη, με αποτέλεσμα να υποστούν και οι δυο ελαφρές κακώσεις στο πρόσωπο, ενώ παράλληλα η 13χρονη εξύβρισε την 15χρονη.

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι μητέρες των δύο ανήλικων κοριτσιών για παραμέληση της εποπτείας τους.

Σε μία άλλη περίπτωση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος μία 17χρονης μαθήτριας για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, η 17χρονη μαθήτρια βρισκόμενη έξω από σχολικό συγκρότημα της Πάτρας επιτέθηκε και γρονθοκόπησε στο μάγουλο και στο αυτί μία συνομήλικη συμμαθήτριά της και παράλληλα την εξύβρισε.

Στην συνέχεια η 17χρονη, που δέχτηκε τα κτυπήματα μετέβη, συνοδευόμενη από την μητέρα της, στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.