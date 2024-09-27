Για το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο από το οποίο κατέρρευσε επί σκηνής την Τετάρτη η μεγάλη ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, μίλησε στην ΕΡΤ ο διευθυντής του ΕΣΥ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, Νίκος Καπραβέλος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι τα πρώτα 24ωρα είναι πολύ κρίσιμα.

Ο καθηγητής τόνισε ότι ευτυχώς δεν έχει διασωληνωθεί και κρατάει ακόμα την επαφή της με το περιβάλλον, κάνοντας λόγο για «παρήγορα και ελπιδοφόρα σημεία».

Όπως ανέφερε ο κ. Καπραβέλος «ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είτε είναι νέος, πόσο μάλλον αν είναι ηλικιωμένος σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή. Τα πρώτα 24ωρα είναι πολύ κρίσιμα. Ο εγκέφαλος είναι ένα ζωτικό όργανο που κατευθύνει όλα τα υπόλοιπα όργανα. Άρα θέλουμε να περιορίσουμε την αρχική βλάβη. Έγινε μια βλάβη. Δεν πρέπει να πρηστεί ο εγκέφαλος, δεν πρέπει να ανεβάσει πιέσεις ο εγκέφαλος θα πρέπει ήρεμα, με πολύ συγκεκριμένες ήπιες κινήσεις, έχουμε βγάλει πολλούς αρρώστους που έρχονται μετά και μας βλέπουν.

«Χρειάζεται προσοχή. Όμως να ξέρετε ότι ο κανόνας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι μεγάλης ηλικίας μας δυσκολεύουν περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει ο ηλικιωμένος να κάθεται σπίτι του σε μια καρέκλα, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί στον καθέναν μας. Οι ηλικιωμένοι μπορεί και όταν κάθονται στο σπίτι και όταν πάνε τουαλέτα και όταν περπατάνε μπορεί να τους συμβεί και οποιαδήποτε στιγμή».

