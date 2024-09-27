Η Ένωση Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης (ΕΝΙΔΕΑ) παρουσίασε την Τρίτη τις στρατηγικές και τις πρωτοβουλίες της για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ειδικής συνέντευξης Tύπου. Ο πρόεδρος της ΕΝΙΔΕΑ, κ. Θεόδωρος Τόλλης, ανέλυσε τους πυλώνες της στρατηγικής, βασισμένης σε δεδομένα και τάσεις της παγκόσμιας αγοράς εργασίας, όπως αποτυπώνονται στην πρόσφατη έρευνα της World Employment Confederation (WEC).

Η ΕΝΙΔΕΑ, ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί τη «φωνή» του κλάδου των Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας το 90% των εσόδων του κλάδου. Στόχος της είναι η προώθηση και η στήριξη αξιοπρεπών και ευέλικτων μορφών απασχόλησης μέσω της συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς φορείς, όπως η Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης (WEC).

Δήλωση Προέδρου της ΕΝΙΔΕΑ, κ. Θεόδωρου Τόλλη:

« Η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει συνεχείς προκλήσεις, από τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη μέχρι τις δημογραφικές αλλαγές και την αυξανόμενη ανάγκη για ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Ως ΕΝΙΔΕΑ, δεσμευόμαστε να είμαστε ο αξιόπιστος εταίρος της αγοράς, προσφέροντας λύσεις που εξυπηρετούν τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους. Η προσωρινή απασχόληση δεν είναι μόνο λύση ανάγκης, αλλά και μοχλός ανάπτυξης και αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού.»

Δεδομένα από την Έρευνα της WEC: Η Μεταβαλλόμενη Αγορά Εργασίας

Η πρόσφατη έρευνα της World Employment Confederation (WEC), που πραγματοποιήθηκε από την FT Longitude με τη συμμετοχή 715 ανώτατων στελεχών από εταιρείες της λίστας Forbes 2000, αποτυπώνει τις κρίσιμες προκλήσεις και τάσεις που διαμορφώνουν τη σύγχρονη αγορά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η έρευνα ανέδειξε σημαντικά ευρήματα που επιβεβαιώνουν την ανάγκη για μετασχηματισμό των επιχειρηματικών στρατηγικών και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού:

1.Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανάγκη για Νέες Δεξιότητες:



- Το 81% των ανώτερων στελεχών δηλώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η ψηφιακή αποδιοργάνωση θα αναγκάσουν τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν ριζικά τη σχέση μεταξύ δεξιοτήτων και ανθρώπινου δυναμικού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργεί νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, καθώς οι εργαζόμενοι/ες πρέπει να αναπτύξουν και να προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους σε έναν ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό κόσμο.

- Το 78% των στελεχών ανησυχούν ότι η τρέχουσα εκπαίδευση και κατάρτιση δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της τεχνολογικής ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ταχύτερα και πιο προσαρμοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης.

2. Ευελιξία στην Εργασία και Αλλαγή Στρατηγικών Διαχείρισης Ταλέντου:



- Το 83% των ανώτερων στελεχών τονίζουν ότι η ευελιξία στην εργασία, όπως το πού και πότε εργάζονται οι εργαζόμενοι/ες, έχει αναδειχθεί ως μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, εξίσου σημαντική με την αμοιβή και τα οφέλη.

- Το 82% των στελεχών παραδέχεται ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι πρόσληψης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού δεν επαρκούν πλέον για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, αναδεικνύοντας την ανάγκη για νέες στρατηγικές που θα προσελκύσουν μια πιο ποικιλόμορφη και δυναμική δεξαμενή ταλέντων.

3. Προσέγγιση Υποαπασχολούμενων Ομάδων και Αντιμετώπιση Κενών Δεξιοτήτων:



- Το 52% των ανώτερων στελεχών εκτιμούν ότι οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην πρόσληψη εργαζομένων από υποαπασχολούμενες και υποεκπροσωπούμενες ομάδες για να καλύψουν τα κενά δεξιοτήτων και να διευρύνουν τη δεξαμενή ταλέντων τους.

- Οι εργοδότες καλούνται να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους για να προσεγγίσουν ένα πιο ευρύ φάσμα εργαζομένων, ενσωματώνοντας ποικιλόμορφες και εναλλακτικές μορφές εργασίας.

4. Η Ευελιξία ως Στρατηγική Επιλογή για Επιχειρήσεις:



- Το 88% των ανώτερων στελεχών σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χρήση εργαζομένων μέσω Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης για την αύξηση της επιχειρηματικής ευελιξίας. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

- Η χρήση προσωρινών και ευέλικτων μορφών απασχόλησης ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, επιτρέποντάς τους να ανταποκρίνονται άμεσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

5. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Μέλλον της Εργασίας:



- Το 80% των στελεχών δηλώνουν ότι ο προγραμματισμός ταλέντων δεν ήταν ποτέ πιο δύσκολος, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει ριζικά το τοπίο της εργασίας, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και απαιτήσεις.

- Οι στρατηγικές των οργανισμών θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στους/στις εργαζόμενους/ες να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να παραμένουν ανταγωνιστικοί/ές.

Συμπεράσματα Έρευνας και Συστάσεις

Η έρευνα της WEC καταδεικνύει ότι η αγορά εργασίας βρίσκεται σε φάση ραγδαίας αλλαγής, με την τεχνολογία, τις δημογραφικές μεταβολές και τις αυξανόμενες απαιτήσεις των εργαζομένων να οδηγούν τις εξελίξεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, επενδύοντας στην εκπαίδευση και στην ενσωμάτωση νέων μορφών απασχόλησης για να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Η ΕΝΙΔΕΑ, ως ο εκπρόσωπος των Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης, συνεχίζει να εργάζεται για την προώθηση αυτών των στρατηγικών, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ευελιξία στην εργασία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στρατηγικές Πρωτοβουλίες της ΕΝΙΔΕΑ

Ο κ. Τόλλης παρουσίασε τις κύριες πρωτοβουλίες της ΕΝΙΔΕΑ για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων:

Προκλήσεις της Αγοράς Εργασίας και Δράσεις της ΕΝΙΔΕΑ

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις που επηρεάζουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους. Η ΕΝΙΔΕΑ, ως ο βασικός εκπρόσωπος των Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης, έχει αναπτύξει στοχευμένες δράσεις για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς εργασίας. Ακολουθούν οι κυριότερες προκλήσεις και οι ενέργειες της ΕΝΙΔΕΑ για την αντιμετώπισή τους:

1. Νομοθετικές Αβεβαιότητες και Κανονιστικό Πλαίσιο

Πρόκληση: Η συχνή αλλαγή νομοθεσίας και οι καθυστερήσεις στην έκδοση εφαρμοστικών εγκυκλίων δημιουργούν αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η εφαρμογή του νόμου 5053/23 για την Κάρτα Εργασίας προκαλεί σύγχυση, ενώ οι διπλές υποχρεώσεις για εργοδότες και εταιρείες προσωρινής απασχόλησης επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις.

Τι κάνει η ΕΝΙΔΕΑ:

- Η ΕΝΙΔΕΑ συνεργάζεται με κυβερνητικούς φορείς για την αναθεώρηση και απλοποίηση του νομικού πλαισίου. Προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις, όπως η μεταβίβαση της ευθύνης για την καταχώριση αλλαγών ωραρίου και υπερωριών από τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης στους έμμεσους εργοδότες, για να μειωθούν οι αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις.

- Η Ένωση εργάζεται για τη δημιουργία σταθερού νομοθετικού πλαισίου που προάγει την ευελιξία και μειώνει τα γραφειοκρατικά εμπόδια.

2. Δυσκολία Εύρεσης Προσωπικού με τις Αναγκαίες Δεξιότητες

Πρόκληση: Το 63% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αναφέρουν δυσκολίες στην εύρεση κατάλληλου προσωπικού, κυρίως λόγω ελλείψεων σε δεξιότητες ή χαμηλού ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους εργαζομένους. Η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό σε τομείς όπως η Πληροφορική, τα Οικονομικά και η Μηχανική δεν καλύπτεται επαρκώς.

Τι κάνει η ΕΝΙΔΕΑ:

- Η ΕΝΙΔΕΑ προωθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση εργαζομένων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Διοργανώνει προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων που απαντούν στις ανάγκες της αγοράς και συνδέουν τους εργαζόμενους με νέες ευκαιρίες.

- Στηρίζει την ευέλικτη απασχόληση μέσω προσωρινών θέσεων εργασίας που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να αποκτούν εμπειρία και στις επιχειρήσεις να καλύπτουν τις ανάγκες τους γρήγορα και αποτελεσματικά.

3. Προβλήματα με τα Συστήματα Εργασίας και Γραφειοκρατία

Πρόκληση: Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο υποτίθεται ότι θα μείωνε τη γραφειοκρατία, έχει εξελιχθεί σε ένα πολύπλοκο εργαλείο που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Αντί να διευκολύνει τις διαδικασίες, έχει δημιουργήσει επιπλέον εμπόδια στην καθημερινή λειτουργία των εταιρειών.

Τι κάνει η ΕΝΙΔΕΑ:

- Προωθεί την αναθεώρηση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, προτείνοντας μια πιο φιλική προς τον χρήστη και αποδοτική διαχείριση των δεδομένων εργασίας. Εργάζεται για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις.

- Συμβάλλει στην προώθηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζουν την ευελιξία και τη διαφάνεια στην απασχόληση, διευκολύνοντας τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους.

4. Διπλές Υποχρεώσεις στις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης

Πρόκληση: Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ) είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν διπλά έξοδα για την απασχόληση ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας τόσο στις δικές τους εγκαταστάσεις όσο και στις εγκαταστάσεις των έμμεσων εργοδοτών.

Τι κάνει η ΕΝΙΔΕΑ:

- Προτείνει την αναθεώρηση αυτών των διατάξεων ώστε να μειωθούν οι οικονομικές επιβαρύνσεις για τις ΕΠΑ, οι οποίες πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις πραγματικές ανάγκες και τις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

- Προωθεί την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας, με στόχο την εξάλειψη των περιττών και αναχρονιστικών υποχρεώσεων που δεν αντανακλούν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

5. Προβλεψιμότητα και Σταθερότητα στην Αγορά Εργασίας

Πρόκληση: Η έλλειψη σταθερότητας και η συνεχής αλλαγή κανονισμών δημιουργούν αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας, εμποδίζοντας τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν αποτελεσματικά. Οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις, προκαλώντας καθυστερήσεις και πρόσθετα κόστη.

Τι κάνει η ΕΝΙΔΕΑ:

- Υποστηρίζει τη δημιουργία ενός προβλέψιμου και σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν μακροπρόθεσμα, να προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες συνθήκες και να μειώνουν το λειτουργικό τους ρίσκο.

- Συνεργάζεται με κρατικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους για την υιοθέτηση σταθερών κανονισμών που θα διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και θα στηρίζουν την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας.

Συνοψίζοντας

Η ΕΝΙΔΕΑ εργάζεται δυναμικά για να διαμορφώσει ένα περιβάλλον που θα ενισχύει την ευελιξία, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην ελληνική αγορά εργασίας.

Οι δράσεις της στοχεύουν στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και στη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΝΙΔΕΑ συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της απασχόλησης και στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων για τους δείκτες ανεργίας και απασχόλησης στην Ελλάδα για τον Ιούνιο του 2024, συγκρίνοντάς τους με τους αντίστοιχους δείκτες του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat:

1. Ποσοστό Απασχόλησης (15-64 ετών):

o Ελλάδα: Το ποσοστό απασχόλησης είναι 62.0%, σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (70.1%), της Ε.Ε. (75.2%) και της Ευρωζώνης (75.2%). Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα υπολείπεται σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της απασχόλησης μέσω πολιτικών στήριξης της εργασίας.

2. Συμμετοχή στην Αγορά Εργασίας (15-64 ετών):

o Ελλάδα: Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας είναι 69.3%, ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (73.8%) και της Ε.Ε. (75.2%). Αυτό δείχνει ότι, παρά τις δυσκολίες, ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού είναι ενεργό στην αγορά εργασίας, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τους νέους.

3. Ανεργία (Άνω των 15 ετών):

o Ελλάδα: Το συνολικό ποσοστό ανεργίας είναι 9.6%, που είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (5%) και υψηλότερο από την Ε.Ε. (6.0%) και την Ευρωζώνη (6.5%). Παρά την πτώση των τελευταίων ετών, η ανεργία στην Ελλάδα παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλες χώρες.

4. Ανεργία Νέων (15-24 ετών):

o Ελλάδα: Το ποσοστό ανεργίας των νέων ανέρχεται στο 22.5%, σημαντικά υψηλότερο από τον ΟΟΣΑ (10.9%), την Ε.Ε. (14.4%) και την Ευρωζώνη (14.1%). Παρά τη μείωση, η ανεργία στους νέους εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

5. Χάσμα Ανεργίας ανάμεσα στα Δύο Φύλα:

o Ελλάδα: Το χάσμα ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 8.4%, υψηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (4.7%), της Ε.Ε. (5.8%) και της Ευρωζώνης (6.2%). Αυτό δείχνει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσανάλογα μεγαλύτερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές που προάγουν την ισότητα στην εργασία.

Υπογραμμίζονται οι προκλήσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπως η χαμηλή συμμετοχή και η υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους και στις γυναίκες. Η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων απαιτεί στοχευμένες πολιτικές που προάγουν την ένταξη στην εργασία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση και τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και ισότιμου εργασιακού περιβάλλοντος.

Κλήση σε Δράση

Η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με έκκληση του κ. Τόλλη προς την πολιτεία, τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν στενά για τη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας που προάγει τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. «Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, αλλά με συντονισμένες προσπάθειες μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής», τόνισε κλείνοντας.

Η ΕΝΙΔΕΑ δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, προσφέροντας ευκαιρίες τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις για να πετύχουν σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον.



Πηγή: skai.gr

