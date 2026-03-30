Ένα ιστορικό ντοκουμέντο με την εμφάνιση της Μαρινέλλας στην πρώτη ψυχαγωγική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους το μεσημέρι της Κυριακής ο Νίκος Μαστοράκης.

Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ούτε βίντεο ούτε κλιπ, στην εκπομπή με τίτλο «Διασταύρωση Ρυθμού και Μελωδίας» που παρουσίαζε και σκηνοθετούσε ο γνωστός δημοσιογράφος, για να φιλοξενηθούν οι δημοφιλείς τραγουδιστές των 60ς, γίνονταν γυρίσματα διάρκειας μιας εβδομάδας για μισή ώρα πρόγραμμα.

Μάλιστα, από εκεί βγήκε και η «Καισαριανή» της Μαρινέλλας από τον Μάρτιο του 1966, σηματοδοτώντας την πρώτη παρουσία της θρυλικής τραγουδίστριας σε ψυχαγωγική εκπομπή.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.