Ιστορική στιγμή: Η εμφάνιση της Μαρινέλλας στην πρώτη ψυχαγωγική εκπομπή της τηλεόρασης - Δείτε βίντεο

Στην εκπομπή με τίτλο «Διασταύρωση Ρυθμού και Μελωδίας» του Νίκου Μαστοράκη βγήκε η περίφημη «Καισαριανή» της θρυλικής τραγουδίστριας τον Μάρτιο του 1966

Μαρινέλλα

Ένα ιστορικό ντοκουμέντο με την εμφάνιση της Μαρινέλλας στην πρώτη ψυχαγωγική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους το μεσημέρι της Κυριακής ο Νίκος Μαστοράκης.

Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ούτε βίντεο ούτε κλιπ, στην εκπομπή με τίτλο «Διασταύρωση Ρυθμού και Μελωδίας» που παρουσίαζε και σκηνοθετούσε ο γνωστός δημοσιογράφος, για να φιλοξενηθούν οι δημοφιλείς τραγουδιστές των 60ς, γίνονταν γυρίσματα διάρκειας μιας εβδομάδας για μισή ώρα πρόγραμμα.

Μάλιστα, από εκεί βγήκε και η «Καισαριανή» της Μαρινέλλας από τον Μάρτιο του 1966, σηματοδοτώντας την πρώτη παρουσία της θρυλικής τραγουδίστριας σε ψυχαγωγική εκπομπή.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μαρινέλλα τραγούδια
