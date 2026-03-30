Με ένα απόσπασμα από κοινή τους εμφάνιση σε εκπομπή του BBC, η Νάνα Μούσχουρη αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο.

«Μαρινέλλα μου, δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας», αναφέρει, ενώ συμπληρώνει: «Θυμάμαι πάντα με αγάπη τα πρώτα μας βήματα».

Κλείνοντας, γράφει:

«Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου, με απέραντο θαυμασμό, Νάνα».

Στην ανάρτηση περιλαμβάνονται κοινές τους φωτογραφίες, ενώ ακούγονται να ερμηνεύουν το «Μινόρε της Αυγής» στην εκπομπή του BBC «Presenting Nana Mouskouri», με καλεσμένη τη Μαρινέλλα, τον Μάιο του 1971.

