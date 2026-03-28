Μαρινέλλα: Ασυμβίβαστη, έκανε παιδί εκτός γάμου και παντρεύτηκε με τζιν

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στις καρδιές όλων των Ελλήνων που γλέντησαν, ερωτεύτηκαν και πόνεσαν με τα τραγούδια της.

Εκτός από την τεράστια καριέρα της και τις αμέτρητες επιτυχίες, η Κυριακή Παπαδοπούλου (όπως ήταν το πραγματικό της όνομα) ήταν και μία δυναμική γυναίκα, που δε δίστασε ακόμα και να κάνει παιδί εκτός γάμου, σοκάροντας τότε την κοινή γνώμη.

Ντουέτο με τον Καζαντζίδη στο πάλκο και στη ζωή

Ο πρώτος έρωτας ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης, με τον οποίο και παντρεύτηκε στις 7 Μαΐου του 1964. Γνώρισαν καλλιτεχνικά την απόλυτη δόξα, με τη Μαρινέλλα πάντα ως το σεγόντο του. Στις αρχές του 1965 ο Καζαντζίδης πήρε την απόφαση να σταματήσει τις εμφανίσεις του και το ζευγάρι χώρισε φιλικά τον Σεπτέμβρη του 1966.

Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις το 2001 η Μαρινέλλα μίλησε για γνωριμία της με τον Καζαντζίδη και την ιστορία που έγραψαν μαζί.

«Κατάλαβα αμέσως ότι είχαμε αγάπη ξαφνικά. Κοιταχτήκαμε στα μάτια και ερωτευτήκαμε, αν και αυτός ήταν 8-09 χρόνια μεγαλύτερος. Ήταν σπουδαίος τραγουδιστής και πολύ καλός άνθρωπος, ντροπαλός και σεμνός. Ντρεπόταν να μιλήσει για τη δουλειά, για τα δικαιώματά του και έτσι άρχισα να μιλάω εγώ για τις δουλειές».

Για τον χωρισμό τους είπε: Στην πορεία καταλάβαμε ότι δεν του άρεσε η δουλειά τη νύχτα και μετά αποσύρθηκε. Εγώ είχα οικογένεια, έπρεπε να δουλέψω. Αυτό που δε μου άρεσε στον Καζαντζίδη είναι ότι δεν είχε το δικαίωμα να αποσυρθεί από το τραγούδι. Αυτό το ταλέντο μας το έδωσε ο θεός για να το δώσουμε πίσω στον κόσμο.

Του έλεγα σε παρακαλώ πάμε έστω για μία συναυλία , όχι μόνο για τα λεφτά αλλά για να σε ακούσει ο κόσμος. Αλλά όχι, δεν ήθελε» έλεγε.

Το παιδί εκτός γάμου και ο «μυστικός» γάμος με τον Βοσκόπουλο

Τη δεκαετία του 70 η Μαρινέλλα προσπαθούσε να χτίσει τη σόλο καριέρα της ενώ εκείνη την περίοδο τάραξε την κοινωνία της εποχής, αφού έγινε ανύπαντρη μητέρα.

Το 1975 η Μαρινέλα έφερε στον κόσμο τη μοναχοκόρη της, Τζωρτζίνα (Γεωργία-Χριστίνα) Σερπιέρη, καρπό του έρωτά της με τον πρωταθλητή Ελλάδος στην ιππασία και επιχειρηματία Φρέντυ Σερπιέρη.

Στις 10 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της, τον Τόλη Βοσκόπουλο, τον οποίο είχε γνωρίσει το 1973 λίγο μετά τον χωρισμό του με τη Ζωή Λάσκαρη.

Μάλιστα, ο γάμος του ήταν «μυστικός», έγινε στο διαμέρισμα της Μαρινέλλας στο Παγκράτι ενώ το ζευγάρι φορούσε τζιν παντελόνια!

«Στον δεύτερο γάμο μου με τον Βοσκόπουλο, είχαμε μόνο έξι καλεσμένους κι εμείς, το ζευγάρι, φορέσαμε μπλου τζιν! Εγώ ένα γιλέκο και φούστα μακριά και ο Τόλης τζιν παντελόνι. Παντρευτήκαμε στο σπίτι μου στο Παγκράτι και ήμασταν: ο παπάς φυσικά που ήρθε εκεί, οι κουμπάροι μας - ήταν ο Γιώργος Κατσαρός με τη γυναίκα του- ο Φρέντυ Γερμανός με την κοπέλα του και η Λένα η Παμέλα, που είχε τη “Νεράϊδα", μαζί με τον άντρα της», είχε πει η Μαρινέλλα σε παλιότερη συνέντευξή της.

«Ο Κατσαρός, μόλις μας είδε με τα τζιν λέει: "Καλά βρε παιδιά, εμείς γιατί ντυθήκαμε κι εσείς είστε με τζιν;". "Έ, οι κουμπάροι είναι αλλιώς" είπαμε εμείς. Μετά βέβαια, αλλάξαμε, βάλαμε ένα καλό ρούχο και πήγαμε στο κέντρο που τραγουδούσε ο Τόλης, στη Νεράϊδα».

Κατά τη διάρκεια της γνωριμίας του, ο Τόλης Βοσκόπουλος έγραψε για τον έρωτά τους το εμβληματικό «Εγώ κι εσύ», ή αλλιώς «Τα λόγια είναι περιττά», το τραγούδι που τραγουδούσε η Μαρινέλλα πριν καταρρεύσει στη σκηνή του Ηρωδείου.

Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες το είπαν μαζί, ως ντουέτο, κάνοντας τεράστια επιτυχία. Μάλιστα, το «Εσύ και εγώ» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1974, στην πρώτη επέτειο του γάμου τους.

«Η ευτυχία μας είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει βλέπεις μεταξύ μας, όχι μόνον ο έρωτας αλλά κάτι πιο βασικό: ο αλληλοσεβασμός. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Τα ενδιαφέροντα μας ίδια, ίδιες κι' οι επιθυμίες κι' οι χαρές μας.» είχε πει το 1973 ο Τόλης Βοσκόπουλος σε συνέντευξη του.

«Αλήθεια, πόσα πράγματα δεν έμαθα από τη γυναίκα μου. Η Μαρινέλλα είναι Σχολή στο τραγούδι μας, και παρακολουθώντας την από κοντά είχα σημαντικό κέρδος. Κι' εκείνη πιστεύει ότι πήρε κάτι από 'μένα. Δεν λέει τι. Μα, οπωσδήποτε αυτό με τιμά».

Το ζευγάρι χώρισε το 1981, αλλά έμειναν φίλοι μέχρι τέλους, αν και ο χωρισμός δεν ήταν βελούδινος.

Η ίδια η Μαρινέλλα, μάλιστα, είχε δηλώσει: «Είχα μόνο σοβαρές σχέσεις που κρατούσαν χρόνια. Και όταν η Τζωρτζίνα ήταν 10 ετών και είχα πάρει διαζύγιο από τον Βοσκόπουλο -είχα ξεμπερδέψει για την ακρίβεια γιατί ο Τόλης δεν ήταν το πιο εύκολο αγόρι - αποφάσισα πως οι άντρες είχαν τελειώσει πια για μένα. Δεν ήθελα να δω πότε το παιδί μου κατσουφιασμένο από κάποιο αρνητικό σχόλιο που θα άκουγε για την προσωπική μου ζωή».

Αντισυμβατική και στη δουλειά

Ο τρόπος που αντιμετώπιζε η Μαρινέλλα τη δουλειά της – ιδιαίτερα από την δεκαετία του 80 και μετά - την έκανε να ξεχωρίσει. Κάθε της παράσταση και εμφάνιση θύμιζε μιούζικαλ.

Χρησιμοποιούσε μεγάλες ορχήστρες με τους καλύτερους μουσικούς της εποχής. Πρόσεχε τον ήχο, έβαλε θεατρικούς προβολείς, αντικατέστησε το σπάσιμο των πιάτων με τις γαρδένιες και έφτιαξε τα καμαρίνια των καλλιτεχνών στα κέντρα που εμφανιζόταν.

Η ίδια φορούσε επιβλητικά αέρινα φορέματα και εντυπωσιακά κοσμήματα ενώ δίσταζε να βγει στην πίστα και με παντελόνια, μία εποχή που το στρας, το λαμέ, οι βάτες και οι στενές φούστες ήταν απολύτως στη μόδα- κατι σαν «στολή».

Καθιέρωσε τις δικές της «θεατράλε» κινήσεις με τα χέρια της, που έγιναν το σήμα κατατεθέν της και σε κάθε της τραγούδι έδινε μια μικρή παράσταση.

Η «συνδικαλίστρια» Μαρινελλα επέβαλε όχι μόνο την Κυριακή να είναι ρεπό, αλλά και οι μουσικοί της να πληρώνονται εκείνο το ρεπό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.