Κρήτη: Εξιχνίασαν τηλεφωνική απάτη - Είχαν αποσπάσει 3.000 ευρώ από ανυποψίαστη γριούλα

Στην εξιχνίαση υπόθεσης απάτης σε βάρος 84χρονης γυναίκας, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2024 όταν άγνωστος είχε τηλεφωνήσει στην 84χρονη και προσποιούμενος το λογιστή παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθινά, καταφέρνοντας να της αποσπάσει στοιχεία του τραπεζικού της λογαριασμού και να πραγματοποιήσει μεταφορά 3.000 ευρώ σε άλλο λογαριασμό. Από την έρευνα που ακολούθησε πρόεκυψε ότι ο λογαριασμός μεταφοράς του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού ανήκει σε 35χρονη γυναίκα σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης έγινε εκ νέου προς τους πολίτες έκκληση να προσέχουν προκειμένου να μην πέφτουν θύματα επιτηδείων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις οδηγίες:

Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών ή για επιστροφή φόρου από ασφαλιστικά ταμεία ή για να αποφευχθεί η φυλάκιση οικείου σας προσώπου, λόγω εμπλοκής του σε θανατηφόρο ή σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Μη δίνετε πληροφορίες για τον αριθμό ΡΙΝ ή για το λογαριασμό σας.

Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.ά.).

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Να ενημερώνετε τα οικεία σας πρόσωπα (του στενού και ευρύτερου συγγενικού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος) και ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος και να τους συμβουλεύετε σχετικά, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο θυματοποίησής τους.

