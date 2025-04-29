Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στο κέντρο του Μαραθώνα, ακριβώς έξω από το ΙΑΣΙΣ.

Σύμφωνα με το Marathon Today, ο οδηγός ενός λευκού φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος για άγνωστο λόγο και αφού ανέβηκε στο κράσπεδο, πέρασε ξυστά από τη στάση λεωφορείου, όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν μαθητές, και κατέληξε πάνω σε συρματοπλέγματα.

Από την τρελή πορεία του φορτηγού τραυματίστηκε ένας μαθητής Λυκείου στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνοδεία αστυνομίας σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Marathon Press, πρόκειται για μαθητή της Α’ Λυκείου από την Ινδία, ο οποίος εκσφενδονίστηκε κάποια μέτρα μακριά από το σημείο του ατυχήματος και έχει υποστεί συντριπτικά κατάγματα σε κνήμη, περόνη και ποδοκνημική του αριστερού του ποδιού, όπως επίσης και στο αριστερό του χέρι.

Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Πηγή: skai.gr

