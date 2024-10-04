Αισιοδοξία προκαλεί η νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της αγαπημένης τραγουδίστριας Μαρινέλλας, που νοσηλεύεται για 9η ημέρα στην εντατική του νοσοκομείου Υγεία μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στο Ηρώδειο την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των θεραπόντων ιατρών της, η Μαρινέλλα παραμένει νοσηλευόμενη στη ΜΕΘ, αλλά η κατάστασή της εξελίσσεται ικανοποιητικά, καθώς ανταποκρίνεται θετικά στην αγωγή.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

«Η κα. Παπαδοπούλου Κυριακή (Μαρινέλλα) παραμένει νοσηλευόμενη στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ μετά από σοβαρό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η κατάστασή της εξελίσσεται ικανοποιητικά.

Οι θεράποντες ιατροί

Ηλίας Κ. Πολιτάκης - Ηλίας Ανδριανάκης - Κωνσταντίνος Σπέγγος».





Πηγή: skai.gr

