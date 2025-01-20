Τις πιο δύσκολες ώρες βιώνει η ηθοποιός Μαίρη Βιδάλη και η οικογένειά της, αφού έφυγε την Κυριακή από τη ζωή ο γιος Κάρολος.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ίδια η Μαίρη Βιδάλη, ανεβάζοντας μία φωτογραφία του γιου της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. «Ο Κάρολος μου από σήμερα κολυμπάει στον ουρανό», έγραψε στην ανάρτησή της χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την αιτία θανάτου.

Η οικογένεια της ηθοποιού, με δήλωση δια της δικηγόρου τους, ζήτησε σεβασμό στο πένθος τους και στον θρήνο για τον άνθρωπό τους που χάθηκε νέος.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στο Instagram: «Αγαπημένη μας φίλη κουράγιο! Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος απο το να χάνει η μάνα το παιδί της! Καλό ταξίδι στον Κάρολο σου ... Μαιρη μου έχεις την συμπαράσταση όλων μας...».

