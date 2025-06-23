Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Χίο, όπου μαίνονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής, σε τρία μέτωπα. Το νησί κηρύχθηκε πριν από λίγο και επίσημα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αυτήν τη στιγμή στη Χίο επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 11 μονάδες δασοκομάντος και 38 οχήματα, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να καταφθάσουν επιπλέον 170 πυροσβέστες και 30 οχήματα.

Παράλληλα, στον αγώνα της κατάσβεσης συμμετέχουν 13 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη τύπου Canadair, τα οποία εναλλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του Κοφινά, η δεύτερη από την περιοχή της Αγίας Άννας και η τρίτη από τον Άγιο Μακάριο Βροντάδου.

Όπως ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, εκτός από τα υφιστάμενα μέτωπα, έχει ξεσπάσει και νέα εστία φωτιάς 60 χιλιόμετρα μακριά, στο βόρειο τμήμα του νησιού στα Λεπτόποδα δίπλα στην περιοχή των Αγιασμάτων, όπου λίγο πριν τις 12.30 ήχησε νέο 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Οι φλόγες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι κοντά στον οικισμό, ο οποίος δεν απειλείται άμεσα προς το παρόν, αλλά πνέουν στην περιοχή άνεμοι βόρειοι 4-5 μποφόρ, με ριπές 6-7 μποφόρ, για αυτό συνιστάται στους κατοίκους να είναι έτοιμοι προς αναχώρηση, αν χρειαστεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υλικές ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον 4-5 σπίτια στον οικισμό της Παφυλίδας, ενώ σώθηκε η Μονή του Αγίου Μάρκου.

Στο νησί μετέβη εκτάκτως και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης με στρατιωτικό μέσο. Ο κ. Κεφαλογιάννης παρακολουθεί την κατάσταση από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος, που έχει στηθεί στην περιοχή Άγιος Αρτέμιος για τον καλύτερο συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων και την αξιολόγηση της κατάστασης.

Οι φλόγες πέρασαν μέσα από τον Δαφνώνα, μια ανάσα από αυλές σπιτιών, ενώ κατευθύνονται προς τον Άγιο Γεώργιο Συκούσης.

Γύρω στη 1.30 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους από τους οικισμούς Βέσσα, Λίθι, Έλατα και Αρμόλια να απομακρυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Λιβαδίων.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί ήχησε μήνυμα εκκένωσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου Συκούσης, ενώ νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Δαφνώνα και Νέας Μονής. Γύρω στις 6 το 112 κάλεσε και όσους βρίσκονται στην περιοχή Ρεστά να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου ενώ λίγο αργότερα ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής Καρυών.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί 16 οικισμοί στο νησί.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, κάλεσε όλους όσους νιώθουν ότι εγκλωβίζονται από τη φωτιά να ενημερώσουν το κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Το βράδυ της Κυριακής έγινε γνωστό ότι τρία σπίτια κάηκαν στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, περίπου 4 χιλιόμετρα από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Ωστόσο, μετά από μια νύχτα κόλασης, η Δευτέρα ξημέρωσε με συγκρατημένη αισιοδοξία για το νησί, καθώς όλα τα μέτωπα της φωτιάς εμφανίζουν μικρή εικόνα ύφεσης, σύμφωνα με το politischios αν και εξακολουθούν να καταγράφονται ενεργές εστίες σε κρίσιμες περιοχές. Από τις 05:50 το πρωί, τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που παρέμειναν στο νησί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξεκίνησαν ξανά ρίψεις νερού, επιχειρώντας στα πλέον απρόσιτα και ενεργά μέτωπα. Οι αεροπυροσβεστικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται κυρίως στις περιοχές Ρεστά και Αγία Παρασκευή Καρυών, όπου η φωτιά εξακολουθεί να έχει ένταση.Σύμφωνα με την πυροσβεστική τα μέτωπα είναι διάσπαρτα και καίνε τόσο δασικές όσο και γεωργικές εκτάσεις.

Χτες Κυριακή το ταχύπλοο "SUPERRUNNER JET 2" της SEAJETS απέπλευσε από τον Νέο Μόλο Δραπετσώνας για τη Χίο μεταφέροντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και πυροσβεστικά οχήματα με προορισμό, προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στο νησί.

Η εταιρεία κινήθηκε άμεσα μετά από σχετικό αίτημα της πολιτείας για μεταφορά, του προσωπικού και των οχημάτων.

Νύχτα αγωνίας

Νύχτα αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι της Χίου με τους πυροσβέστες και τους κατοίκους του νησιού να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η νυχτερινή μάχη με τις φλόγες δόθηκε σχεδόν αποκλειστικά από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύονταν διαρκώς με την άφιξη πυροσβεστών και οχημάτων από την Αθήνα. Χάρη στη συνεχή ροή ενισχύσεων, αυξήθηκε σημαντικά η επιχειρησιακή δυνατότητα του συντονιστικού κέντρου, ενισχύοντας τις προσπάθειες ελέγχου και κατάσβεσης.

Ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, βροσκόταν στον Θάλαμο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τον Υφυπουργό Ευάγγελο Τουρνά, συντονίζοντας την επιχείρηση κατάσβεσης. Όπως έκανε γνωστό, 11 ελικόπτερα παρέμειναν στη Χίο, τα οποία και επιχειρούν ξανά από τις 06:00 το πρωί.

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 38 οχήματα.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, μεταβαίνει στη Χίο προκειμένου να ερευνήσει, σε συνεργασία με την κρατική ασφάλεια της ΕΛΑΣ, τα αίτια των πυρκαγιών. Στη Χίο με δυνάμεις από τη Λέσβο, βρίσκονται ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου Αλέξανδρος Κουβακάς και ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης.

Χωρίς ηλεκτροδότηση ο Βροντάδος

Την ίδια στιγμή, ολόκληρη η περιοχή του Βροντάδου συνεχίζει να παραμένει χωρίς ρεύμα για πάνω από 18 ώρες, από το μεσημέρι της Κυριακής έως και αυτή την ώρα. Η έλλειψη ηλεκτροδότησης έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά και στην αντλησιοφόρα λειτουργία των υποδομών ύδρευσης και πυρόσβεσης, που στηρίζονται σε ηλεκτρική ισχύ.

Η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος παραμένει σε προτεραιότητα για τον ΔΕΔΔΗΕ, ωστόσο το δύσβατο έδαφος και η συνέχιση της φωτιάς σε παρακείμενα σημεία, καθυστερούν την πλήρη πρόσβαση στα σημεία βλαβών.

Η Χίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, με τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας να διατηρούν ψηλό επίπεδο ετοιμότητας, έως ότου η εικόνα στα μέτωπα σταθεροποιηθεί πλήρως.

