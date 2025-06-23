Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Καραβοστάσι, του δήμου Μονεμβασιάς, στην Λακωνία.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 72 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού οκτώ αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο δήμαρχος Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχείλης, «έχει καεί όλο το βουνό πάνω από το Καραβοστάσι, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες ανθρώπων, ενώ τα σπίτια τα γλιτώσαμε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η πυρκαγιά είναι πολύ δύσκολη, διότι η κατεύθυνση του ανέμου έχει αλλάξει τουλάχιστον δύο φορές».

Επίσης, ο Ηρακλής Τριχείλης σημείωσε ότι «η φωτιά έχει προκαλέσει μέχρι τώρα ζημιές σε κήπους σπιτιών και σε δενδρώδεις καλλιέργειες».

Λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα, δεύτερο μήνυμα από το 112 εστάλη στους πολίτες στις περιοχές Καραβοστάσι και Πλύτρα λέγοντάς τους να απομακρυνθούν προς Παπαδιάνικα.

Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 που ενημέρωνε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

«Η φωτιά πέρασε στον οικισμό, έχουμε κάνει εκκένωση του οικισμού», δήλωσε nvr;itera στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο Δήμαρχος της Μονεμβασιάς αναφερόμενος στο Καραβοστάσι, τονίζοντας πως ο αέρας αλλάζει κατεύθυνση και δυσχεραίνει την κατάσβεση της φωτιάς.

Ο ίδιος ανέφερε πως υπήρχε μικρή πιθανότητα να πάει προς Πλύτρα. «Ελπίζω να μη φτάσει εκεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά στο Καραβοστάσι Λακωνίας προήλθε από μία οικοδομή που κόβανε σίδερα και έφυγαν οι σπίθες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καραβοστάσι της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 23, 2025

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Καραβοστάσι, του δήμου Μονεμβασιάς #Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2025

Πηγή: skai.gr

