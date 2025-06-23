Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Χίος λόγω των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει από χθες στο νησί, όπως ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. «Πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος γενικός κήρυξε και επίσημα το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με αποτέλεσμα, βεβαίως, να μπορεί και ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Κεφαλογιάννης, που έχει μεταβεί στη Χίο και αυτή την ώρα βρίσκεται στο συντονιστικό, στο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», μαζί με τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου και το βουλευτή της ΝΔ, Νότη Μηταράκη, επισήμανε ότι η κατάσταση από χθες είναι αρκετά δύσκολη γιατί συνεχώς «έχουμε νέα μέτωπα και αναζωπυρώσεις και οι κλιματολογικές συνθήκες δεν ευνοούν». Όπως είπε, αυτή τη στιγμή, επιχειρούν στο νησί 190 πυροσβέστες με 11 μονάδες δασοκομάντος και 38 οχήματα ενώ μέσα στην ημέρα αναμένουν και ενίσχυση με άλλους 170 και 30 οχήματα. «Επίσης επιχειρούν 13 ελικόπτερα και 4 Canadair μέσα στη διάρκεια της ημέρας και χθες και σήμερα και συνεχώς θα ενισχύονται οι δυνάμεις όπου χρειαστεί», σημείωσε.

Ο υπουργός τόνισε ότι τους έχει προβληματίσει και ανησυχήσει το γεγονός «ότι ανοίγουν διαφορετικά μέτωπα σε γεωγραφικά σημεία του νησιού, που δεν δικαιολογούνται», κάτι το οποίο όπως είπε, είναι προς διερεύνηση, και προσέθεσε ότι μετά το πέρας του συντονιστικού θα υπάρξει παραπάνω ενημέρωση σε σχέση με την πορεία των πυρκαγιών. «Μας έχει προβληματίσει, ανησυχήσει και σίγουρα θα είναι προς διερεύνηση το γεγονός ότι ανοίγουν διαφορετικά μέτωπα σε γεωγραφικά σημεία του νησιού, που δεν δικαιολογούνται. Επομένως, είναι και αυτό ένα βασικό ζήτημα προς διερεύνηση. Μετά, όμως, το συντονιστικό, θα μπορούμε να πούμε και παραπάνω πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν προσαγωγές ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε: «Δεν έχω αυτή τη στιγμή τέτοια πληροφορία, δεν μπορώ να σας το πω δημοσίως. Μετά το συντονιστικό, θα μπορούμε ίσως να πούμε παραπάνω πράγματα».

