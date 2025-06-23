Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Πεντέλης. Αυτοκίνητο που εκινείτο επί της Λεωφόρου Διονύσου και στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.

Από την πτώση του αυτοκινήτου ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το οποίο τελικά κατέληξε, ενώ τραυματίστηκαν οι άλλοι τρεις επιβαίνοντες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τέσσερις επιβαίνοντες στο νοσοκομείο.

Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του σοβαρού τροχαίου.

Πηγή: skai.gr

