Νεκρός εντοπίστηκε ένας 60χρονος κυνηγός που αγνοούνταν στο όρος Όθρυς, σύμφωνα με το gegonota.news.

Τον άτυχο άνδρα αναζητούσαν από το απόγευμα της Πέμπτης αστυνομικοί του Α.Τ. Αλμυρού και μάλιστα είχε ζητηθεί η συνδρομή της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων.

Δυστυχώς, όμως, η ομάδα εθελοντών της Λέσχης δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς ο κυνηγός βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή όπου είχε πάει μόνος του για κυνήγι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.