Εκτενές αφιέρωμα για τη Σάμο δημοσίευσε το National Geographic της Ισπανίας, εξηγώντας στην αρχή πως «οι παραλίες, η φύση, τα αρχαία μνημεία και οι θρύλοι είναι συστατικά που συνδυάζονται σε διαφορετικές αναλογίες στα ελληνικά νησιά, καθιστώντας τα μοναδικά. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η Σάμος, ένα από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, το οποίο διακρίνεται για την πλούσια ιστορία, την εντυπωσιακή βλάστηση, τους καταρράκτες αλλά και το γεγονός πως ακόμη αντιστέκεται στον μαζικό τουρισμό».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Βαθύ με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα νεοκλασικά σπίτια και την αρχαία πόλη, καθώς και στο Πυθαγόρειο που γοητεύει με τις ομορφιές του και την ιστορία αιώνων.

Ανάμεσα στις απαραίτητες προτεινόμενες στάσεις για τον ταξιδιώτη είναι το Αρχαιολογικό μουσείο με τον εντυπωσιακά μεγάλο Κούρο, το Ευπαλίνειο όρυγμα που αποτελεί θαύμα στην ιστορία της μηχανικής και η Μονή Μεγάλης Παναγίας με τις πανέμορφες τοιχογραφίες.

Το άρθρο προτείνει ανεπιφύλακτα το όρος Κέρκης, το δεύτερο ψηλότερο βουνό του Αιγαίου, για εξερεύνηση και πεζοπορία που είναι πλούσιο σε πηγές, μικρά εκκλησάκια και σπηλιές όπως την Σπηλιά του Πυθαγόρα. Επιπλέον, σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο, το Καρλόβασι στα δυτικά «κλέβει την παράσταση» με τις γραφικές γωνιές του, το λιμάνι και το εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Παράλληλα σημειώνεται πως με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του προορισμού οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για προβολή σε αγορές ενδιαφέροντος του εξωτερικού όπως Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Σκανδιναβία, Τουρκία, ενώ προσπάθειες προσέγγισης γίνονται και σε ισπανόφωνες αγορές.

«Προτεραιότητά μας είναι η δημιουργία ενός πολύπλευρου αφηγήματος που ταυτίζει τον προορισμό με το ευ ζην. Καταπράσινα δάση, αναζωογονητικές δραστηριότητες, αυθεντική φιλοξενία, ιστορικά μνημεία, μοναστήρια, εκκλησίες, γαστρονομία, γραφικοί οικισμοί και ποιότητα υπηρεσιών είναι αναπόσπαστα συστατικά του μηνύματος που εκπέμπουμε μέσα από διεθνή και εγχώρια ΜΜΕ. Η Σάμος αποτελεί μια «όαση» αυθεντικότητας που δεν έχει αλλοιωθεί από τον υπερτουρισμό και διαθέτει την ποιότητα ενός διεθνούς προορισμού» δήλωσε ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Παρασκευάς Παπαγεωργίου.

«Μέσα από τις επαφές στην διεθνή έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο με tour operator, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών και δημοσιογράφους, διαπιστώσαμε το ενδιαφέρον για τον προορισμό από αγορές όπως η Μ. Βρετανία, η Ισπανία και η Ελβετία. Ειδικές μορφές τουρισμού στην περιοχή μας, όπως η πεζοπορία και η ορειβασία, έχουν το δικό τους κοινό και αρχίζουν να εμφανίζουν αξιόλογη δυναμική. Στόχος μας να προβάλουμε τη Σάμο ως έναν προορισμό για να την ανακαλύψει κανείς εκτός της θερινής σεζόν», τόνισε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου Βαγγέλης Μαρνέζος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

