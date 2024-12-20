Πλούσιο ποινικό παρελθόν έχει ο 33χρονος Γάλλος που παρέσυρε με το όχημά του και σκότωσε την 36χρονη Ράνια, καθώς είχε συλληφθεί πολλές φορές, ενώ την τελευταία φορά είχε οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και είχε εξεταστεί από τον διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής, αλλά αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν κρίθηκε επικίνδυνος. Σήμερα, Παρασκευή, θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθεί ενώ η οικογένεια του θύματος ζητά δικαιοσύνη.

Χτες, Πέμπτη, στα δικαστήρια βρέθηκαν οι συγγενείς της άτυχης Ρένας με τον αδερφό της να δηλώνει ξεκάθαρα πως «θα το τραβήξουμε μέχρι τέρμα».

«Θέλω να σεβαστείτε τον πόνο μας και να μην βάζετε ότι θέλετε», ανέφερε και συνέχισε λέγοντας: «όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να πληρώσουν για αυτό που έχουν κάνει. Να μην αφήνουν τον καθένα έξω και να κινδυνεύει ο κόσμος. Θα το τραβήξουμε μέχρι το τέρμα για να μην χυθεί άλλο αίμα. Να μην περάσει άλλος αυτό που περνάμε εμείς», τόνισε χαρακτηριστικά ο αδερφός της 36χρονης.

Το ποινικό προφίλ του 33χρονου - Συνελήφθη 6 φορές

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, εδώ και έναν χρόνο ο 33χρονος μπαινοβγαίνει στα αστυνομικά τμήματα της Κρήτης εξαιτίας παραβατικής συμπεριφοράς. Σε βάρος του έχουν κατατεθεί αρκετές μηνύσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση, απειλές ενώ σε μία περίπτωση είχε επιτεθεί και σε αστυνομικό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η αρχή των συλλήψεών του στην Κρήτη γίνεται τον Δεκέμβριο του 2023, έναν χρόνο πριν ενώ μέχρι και τον Νοέμβριο του 2024 έχει συλληφθεί συνολικά 6 φορές.

Αναλυτικά οι συλλήψεις:

Δεκέμβριος 2023 : Στην περιοχή της Νεάπολης έβρισε έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου και συνελήφθη ενώ στο αυτοκίνητό του οι αρχές εντόπισαν ένα τσεκούρι, το οποίο και κατάσχεσαν.

: Στην περιοχή της Νεάπολης έβρισε έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου και συνελήφθη ενώ στο αυτοκίνητό του οι αρχές εντόπισαν ένα τσεκούρι, το οποίο και κατάσχεσαν. Αρχές Απριλίου 2024 στο Ρέθυμνο : Η σύντροφός του, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 33χρονου καθώς την έβρισε, την απείλησε και στη συνέχεια της έκλεψε την τσάντα που περιείχε το κινητό της, χρήματα και διάφορα προσωπικά έγγραφα.

: Η σύντροφός του, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 33χρονου καθώς την έβρισε, την απείλησε και στη συνέχεια της έκλεψε την τσάντα που περιείχε το κινητό της, χρήματα και διάφορα προσωπικά έγγραφα. Μέσα Απριλίου 2024 στο Ρέθυμνο: Η σύντροφός του ξανά, τον μήνυσε για εξύβριση και απειλή τόσο στην ίδια όσο και σε έναν Έλληνα.

στο Ρέθυμνο: Η σύντροφός του ξανά, τον μήνυσε για εξύβριση και απειλή τόσο στην ίδια όσο και σε έναν Έλληνα. Σεπτέμβριος 2024 στο Λασίθι : Ο 33χρονος τσακώθηκε με έναν 60χρονο άνδρα στο Λασίθι ενώ δεν δίστασε να πετάξει πέτρες στο τραπέζι που καθόταν προκαλώντας φθορές. Στη συνέχεια τον χτύπησε στο κεφάλι ενώ όταν έφτασε ο αστυνομικός να τον συλλάβει του επιτέθηκε και τον χτύπησε.

: Ο 33χρονος τσακώθηκε με έναν 60χρονο άνδρα στο Λασίθι ενώ δεν δίστασε να πετάξει πέτρες στο τραπέζι που καθόταν προκαλώντας φθορές. Στη συνέχεια τον χτύπησε στο κεφάλι ενώ όταν έφτασε ο αστυνομικός να τον συλλάβει του επιτέθηκε και τον χτύπησε. 22 Νοεμβρίου 2024 : Η σύντροφός του ανέφερε στις αρχές ότι την πήρε τηλέφωνο και άρχισε να την απειλεί. Εκείνη φοβούμενη για την ζωή της τον κατήγγειλε.

: Η σύντροφός του ανέφερε στις αρχές ότι την πήρε τηλέφωνο και άρχισε να την απειλεί. Εκείνη φοβούμενη για την ζωή της τον κατήγγειλε. 29 Νοεμβρίου 2024: Είναι η τελευταία σύλληψη του 33χρονου, λίγες μέρες πριν την δολοφονία της Ράνιας. Η σύντροφός του κατήγγειλε τις αρχές ότι την παρακολουθεί και έχει πάθει εμμονή μαζί της. Οι αστυνομικοί τον συλλαμβάνουν ενώ στη συνέχεια ο εισαγγελέας τον παραπέμπει για ψυχιατρική γνωμάτευση.

Ανατριχιάζει η μαρτυρία της πρώην συντρόφου του 33χρονου

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της πρώην συντρόφου του 33χρονου δολοφόνου η οποία όπως δήλωσε στην τηλεόραση του Alpha πως φοβόταν για την ζωή της γι’ αυτό και εξαφανίστηκε από εκείνον.

«Στην αρχή της σχέσης μας ήταν όλα τέλεια. Έπειτα από πέντε μήνες όμως άλλαξε, άρχισε να ζηλεύει πολύ, μου απαγόρευσε να πηγαίνω στη δουλειά, έλεγχε τι φορούσα ενώ δεν με άφηνε να βαφτώ», ανέφερε σχετικά και συνέχισε: «σε κάθε καυγά που κάναμε με έβριζε και με απειλούσε ενώ κάποια στιγμή, όταν του είπα ότι θέλω να χωρίσουμε, μου επιτέθηκε και πήγε να με σκοτώσει πιάνοντάς με από τον λαιμό».

Το ζευγάρι χώρισε τον περασμένο Απρίλιο με την φοβισμένη γυναίκα να φεύγει από το Ρέθυμνο και να πηγαίνει στον Άγιο Νικόλαο για να εξαφανιστεί από εκείνον.

Μάλιστα, η ίδια είχε λάβει και το panic button γιατί την ενοχλούσε συνεχώς από τον Απρίλιο μέχρι και πριν λίγες ημέρες. «Με έψαχνε να με βρει, μου έστελνε μηνύματα και με αναζητούσε».

Τι λέει ο ψυχίατρος που εξέτασε τον 33χρονο - Οι ασυναρτησίες που έλεγε

«Είμαι 24 χρόνια ειδικευμένος ψυχίατρος και 16 χρόνια στο Ρέθυμνο, από την έναρξη της ψυχιατρικής κλινικής. Έχουν δει τόσα τα μάτια μου. Αν υπήρχε έστω και μία πληροφορία για το προηγούμενο ιστορικό, ο άνθρωπος θα έμενε στην κλινική για παρακολούθηση. Είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να είμαστε μία μικρή κλινική, αλλά όταν κριθεί ότι κάποιος χρειάζεται νοσηλεία, νοσηλεύεται» ανέφερε στο Cretalive.gr ο διευθυντής της Ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Ρεθύμνου κ. Αντώνης Χριστονάκης, ο οποίος ήταν ο ψυχίατρος που εξέτασε τον 33χρονο.

Ο έμπειρος ψυχίατρος, όπως αναφέρουν συνάδελφοι του, επισημαίνει ότι ο Τζερόμ παρέμεινε στο νοσοκομείο όσο διήρκησε η κλινική του εξέταση καθώς σε επίπεδο πληροφόρησης για το ιστορικό του δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, καμία πληροφορία από τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν. «Ρώτησα τους δύο αστυνομικούς που τον συνόδευαν. Ο ένας ανέφερε ότι είχε ακούσει από κάποιον, από μία πηγή εντελώς ανεπίσημη, ότι ο 33χρονος είχε εμπλακεί σε κάποιο καυγά πριν λίγο καιρό, κάτι μου επιβεβαίωσε και ο ίδιος, λέγοντας ότι πριν λίγο καιρό είχε μαλώσει με κάποιον σε γυμναστήριο επειδή είχε προσβλητική συμπεριφορά απέναντι του».

Ο διευθυντής της Ψυχιατρικής περιγράφει: «Ήταν ήρεμος, συνεργάσιμος, με λόγο συγκροτημένο, ευφυής. Δεν υπήρχε τίποτα που να προοιωνίζει μία βίαιη συμπεριφορά. Υπογραμμίζω όμως, ξανά, ότι αν είχα στη διάθεση μου μία πληροφορία, θα τον κρατούσα για παρακολούθηση. Για ποιο λόγο; Για το λόγο ότι θα έπρεπε να ξεκαθαρίσω πού οφείλεται η βίαιη συμπεριφορά. Οφείλεται σε μία ψυχική πάθηση; Παίρνοντας μία θεραπεία μπορεί να τροποποιηθεί η συμπεριφορά του ή οφείλεται σε μία προβληματική, αντικοινωνική προσωπικότητα οπότε δεν υπάρχει θεραπεία γι’ αυτό, άρα είναι υπόλογος απέναντι στο νόμο».

Ο ίδιος μάλιστα εξέφρασε την απορία του πώς δεν τον είχαν φέρει για νοσηλεία για τα τόσα περιστατικά βίας του παρελθόντος και τον έφεραν εκείνο το βράδυ επειδή πήγε στο Τμήμα και έλεγε ότι ο πραγματικός του πατέρας είναι ο Σαμαράς.

«Οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για ασυναρτησίες. Ο άνθρωπος δεν έλεγε ασυναρτησίες. Ως ασυναρτησίες οι αστυνομικοί αναφέρουν το παραλήρημα που είχε. Ο άνθρωπος αυτός έλεγε έχω ένα πατέρα στη Γαλλία που είναι ψεύτικος και θέλει να μου κάνει κακό και ήρθα στην Ελλάδα να βρω τον πραγματικό που είναι ο Σαμαράς. Ασυνάρτητος λόγος είναι αυτός που δεν έχει συνοχή, που δεν βγάζεις κανένα νόημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί παραληρητικοί ασθενείς που ζουν στην κοινότητα. Δεν κρατάμε έναν παραληρητικό ασθενή χωρίς συνοδά ευρήματα. Απουσία του ιστορικού και με την κλινική εξέταση να μην δικαιολογεί νοσηλεία, δεν συνέτρεχαν λόγοι να κρατηθεί».

Ο γιατρός σημειώνει ωστόσο ότι δεν μπορεί να ξέρει τι μεσολάβησε στις έξι ημέρες, από το βράδυ της κλινικής του εξέτασης μέχρι το έγκλημα.

«Πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία παρορμητικότητα στην συμπεριφορά τους που σημαίνει τι: είμαι τώρα καλά, δεν έχω τάση αυτοκαταστροφική ή να σπάσω κάτι, πηγαίνω κάπου, κάτι μου «γυαλίζει», κάτι με πυροδοτεί, και πάω και τα σπάω. Όταν υπάρχει παρορμητική συμπεριφορά, εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να την προβλέψουμε».

Ο κ. Χριστονάκης τονίζει ότι πολλές φορές και εκείνοι κοιτούν μέσα στα σκοτάδια για να βγάλουν άκρη και προσπαθούν να ανιχνεύσουν το υπόβαθρο της κάθε περίπτωσης, με μοναδικά εργαλεία τους την κλινική εξέταση και την πληροφορία.

Η τραγική υπόθεση της δολοφονίας της 36χρονης Ράνιας φέρνει στο προσκήνιο για μία ακόμα φορά τα κενά στο σύστημα διαχείρισης τέτοιων ασθενών και της μη σωστής επικοινωνίας και συνεργασίας των συναρμόδιων Αρχών και φορέων μεταξύ τους. «Έχουμε ζητήσει κατ’ επανάληψη να μας δίνουν καταθέσεις, κάποιο ενημερωτικό σημείωμα του ιστορικού του ατόμου που φέρνουν. Πολύ συχνά οι αστυνομικοί που το συνοδεύουν, δεν γνωρίζουν το ιστορικό. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον αξιωματικό υπηρεσίας για να μάθουμε».

Εκτός του ότι έλεγε πως ήταν γιος του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, έχει πει και άλλες ασυναρτησίες. Συγκεκριμένα. τη στιγμή που ήταν περικυκλωμένος από αστυνομικούς και τηλεοπτικές κάμερες, σχημάτισε ένα πλατύ χαμόγελο και απευθυνόμενος στους αστυνομικούς, ρώτησε: «Δεν μοιάζω με τον Τζόκερ;», ενώ πρώην σύντροφός του είχε πει, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα πως της έλεγε πως «είναι γιος του Θεού».

Κατεπείγουσα ΕΔΕ της ΔΥΠΕ για την εξέτασή του από ψυχιάτρους

Σημειώνεται πως η διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπείγουσας ένορκης διοικητικής εξέτασης.

Συγκεκριμένα η διοίκηση της 7ης ΥΠΕ ζητά να διερευνηθεί τι έχει συμβεί τόσο σε επίπεδο διαδικασιών όσο και σε επίπεδο επιστημονικής επιμέλειας, δεδομένου ότι, λίγες ημέρες πριν από το τραγικό συμβάν με θύμα μια άγνωστή του γυναίκα, ο 33χρονος είχε οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και είχε εξεταστεί από τον διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής του ιδρύματος Αντώνη Χριστονάκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.