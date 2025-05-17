Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 1 του Μετρό λόγω του τελικού για το Κύπελλο Ελλάδας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ, σήμερα Σάββατο, στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) λόγω διεξαγωγής του τελικού αγώνα ποδοσφαίρου για το Κύπελλο Ελλάδας, με εντολή της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Στη Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά - Πειραιάς» μεταξύ 16:00 - 18:00 οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό «Φάληρο» χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Ο σταθμός «Φάληρο» θα λειτουργήσει μεταξύ 16:00 - 18:00 αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων του Ολυμπιακού και όχι για τους υπόλοιπους επιβάτες. Οι φίλαθλοι θα επιβιβάζονται σε ενισχυτικούς, επιπλέον συρμούς που δρομολογεί η ΣΤΑΣΥ για την περίσταση και θα πραγματοποιούν το δρομολόγιο Φάληρο - Ειρήνη, χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ θα επιβιβάζονται στον σταθμό Μαρούσι σε συρμούς της Γραμμής με κατεύθυνση τον Πειραιά και θα αποβιβάζονται στον αμέσως επόμενο σταθμό «Νερατζιώτισσα».

