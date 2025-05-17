Συνελήφθη 33χρονος για το επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024

Ένας 33χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για υποθέσεις απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση και απόπειρας εκβίασης.

Ειδικότερα, ο 33χρονος συνελήφθη μετά από έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης.

Πιο αναλυτικά, αναζητούνταν για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε βάρος αλλοδαπού, πράξη που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 16-08-2024 στη Χανιώτη Χαλκιδικής, καθώς και για υπόθεση απόπειρας εκβίασης τον Αύγουστο του 2024 σε βάρος ημεδαπού.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

